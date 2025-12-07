İran'dan Hürmüz Boğazı'nda balistik füze denemesi! "Tatbikat İsrail'e karşı güç gösterisi

Terör devleti İsrail'in Haziran ayında İran'a başlattığı 12 gün savaşlarının ardından Tahran yönetimi, ülkesindeki savunma sanayii alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor. İran son olarak Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde 2 gün sürecek seyir ve balistik füze tatbikatı gerçekleştirdi. İran'dan yapılan açıklamada "Kader 110", "Kader 380" seyir füzeleri ile "Kadir 303" balistik füzesinin hedefleri başarıyla vurduğu belirtilirken deniz tatbikatı görüntüleri ise kamuoyunda servis edildi. Tahran yönetimi görüntülerle "Savaşa hazırız" mesajı verirken bölgeden gelen görüntüler ise A Haber'de Merve Tepe'nin moderatörlüğündeki Satır Arası programında değerlendirildi.

"İRAN OLASI SAVAŞA KARŞI KENDİ SİLAHLARINI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Akademisyen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran-İsrail savaşında Tahran yönetiminin attığı füzeler ile Demir Kubbe'nin etkisini yitirmesini hatırlatırken ABD'nin bu sebeple İran'ı bombaladığını belirtti. Gökçe ayrıca 12 gün savaşlarının ardından İsrail'in hala saldırmak için teyakkuzda olduğunu ve bu sebeple İran'ın füze denemeleriyle caydırıcı unsur olmaya çalıştığına dikkat çekti:

Menzili ne kadar uzun olursa etki çapı ne kadar yüksek olursa isabet ettiği yerde o kadar sizin etkiniz çok olur. Bunu İran-İsrail Savaşı'nda gördük. Yani o döneme kadar en son 12 günlük savaştan öncesinde İran, İsrail'e karşı bir etkili olamadığını ama o en son o savaşta İsrail'in artık ABD'den, Trump'tan yardım isteyecek hale getirdiğini gördük. Çünkü o meşhur "Demir Kubbe" efsanesi delinmişti İran füzeleriyle. İran bunu orada gösterdi kendisini. Ama sonra ne oldu? Amerika devreye girdi, İran'ı bombaladı nükleer tesislerini. Orada belki farklı bir yaklaşımla, strateji de olmuş olabilir. Yani "Geri adım at, ben daha fazla bombalamıyorum. Bu kadar adım attım, sen de geri adım at" şeklinde bir yaklaşım var. Ama İsrail durmuyor. İsrail halen daha "İran hedefimde" diyor. İsrail halen daha İran'ı tehdit ediyor, "Saldıracağım" diyor. Belki burada tehdit ederek caydırıcılık unsurunu çalıştırıyor olabilir ama bu İsrail'dir, ne yapacağı belli olmaz. İran da aynısını düşünüyor, kendi silah teknolojisini geliştirmeye çalışıyor.