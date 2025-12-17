17 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri BM'den Gazze raporu: Yağışlarda 55 bin aile etkilenirken barınaklar hasar gördü

BM'den Gazze raporu: Yağışlarda 55 bin aile etkilenirken barınaklar hasar gördü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.12.2025 23:04
BM’den Gazze raporu: Yağışlarda 55 bin aile etkilenirken barınaklar hasar gördü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Gazze'de meydana gelen son yağışlarda 55 bin ailenin etkilendiğini belirterek barınakların ciddi hasar aldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporları doğrultusunda, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Haq, "OCHA, Gazze genelinde son yağışlardan şimdiye kadar yaklaşık 55 bin ailenin etkilendiğini, eşyalarının ve barınaklarının fırtınada hasar gördüğünü veya yıkıldığını tahmin ediyor." dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre Gazze'deki son yağışlarda çok sayıda barınak ve çadırın büyük çaplı hasar aldığı belirtildi. (Foto: AA)BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre Gazze'deki son yağışlarda çok sayıda barınak ve çadırın büyük çaplı hasar aldığı belirtildi. (Foto: AA)

"YAKLAŞIK 30 BİN ÇOCUK ETKİLENDİ"

Yağmur ve fırtına nedeniyle Gazze'de düzinelerce çocuk dostu alanın da hasara uğradığını belirten Haq, bu durumun çocuk koruma ile ilgili faaliyetleri aksattığını ve bu aksamanın Gazze genelinde yaklaşık 30 bin çocuğu etkilediğini söyledi.

Haq, OCHA'nın, devam eden engellerin, insani yardım kuruluşlarının müdahale çalışmalarını daha hızlı genişletme çabalarını engellemeyi sürdürdüğüne ilişkin uyarısına da yer verdi.

Gazze'de son günlerdeki şiddetli yağışlar, İsrail ordusunun ağır bombardımanları sonucu harabeye dönen bölgedeki yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmış, derme çatma malzemelerden yapılmış çadırların su altında kalmasına yol açmıştı.

Şiddetli yağışlar, Gazze'nin bazı bölgelerinde, İsrail'in saldırıları döneminde hasar görmüş şehir altyapısındaki sorunları daha görünür hale getirmiş, birçok kanalizasyon boru hattı ve pompa istasyonu çalışmaz hale gelmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BM’den Gazze raporu: Yağışlarda 55 bin aile etkilenirken barınaklar hasar gördü BM’den Gazze raporu: Yağışlarda 55 bin aile etkilenirken barınaklar hasar gördü BM’den Gazze raporu: Yağışlarda 55 bin aile etkilenirken barınaklar hasar gördü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör