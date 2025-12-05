Rusya'da "Whatsapp yasağı" kapıda! Moskova sokakları ne diyor?
Ukrayna savaşı sonrası birçok sosyal medya devine erişim engeli getiren Rusya, şimdi de ülkenin en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın fişini çekmeye hazırlanıyor. 100 milyona yakın kullanıcısı olan uygulamaya yönelik kısıtlamalar başlarken, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova sokaklarına indi, kararı Ruslara sordu. Kimi kararı "savaş durumu" gerekçesiyle desteklerken, kimi ise "alternatif yok" diyerek isyan etti.
Rusya, dijital dünyadaki yasaklar listesini genişletiyor. X, Instagram, Facebook ve YouTube'un ardından WhatsApp da "yasaklılar listesine" girmeye aday. Rus yetkililer kararın gerekçesini "dolandırıcılıkla mücadele" ve "Rus mevzuatına uyum" olarak açıklarken, sokaktaki vatandaşın gündeminde iletişim kopukluğu ve VPN çaresizliği var.
İşte A Haber mikrofonlarına konuşan Rus vatandaşlarının o çarpıcı açıklamaları;
"SAVAŞ DURUMUNDAYIZ, ANLAYIŞLA KARŞILAMALIYIZ"
Yasağı ulusal güvenlik gerekçesiyle destekleyen bir Rus vatandaşı, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "WhatsApp dışında başka mesajlaşma uygulamalarından da yararlanıyoruz. Ülkemizde savaş durumu olduğunu, her an terör saldırılarıyla karşı karşıya kalma riskinden dolayı böyle kısıtlamaları anlayışla karşılamalıyız. Bu engelleme tüm ülke genelinde yaşanıyor. VPN kullanmak bile aslında pek çare sayılmaz. Çünkü kısıtlanan uygulamalar VPN ile de çalışmıyor." dedi.
"SAATLERCE MESAJ GİTMİYOR, MECBUR TELEGRAM'A GEÇECEĞİZ"
WhatsApp'taki aksaklıkların başladığını belirten bir kadın kullanıcı, alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalmaktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Dünden beri WhatsApp'ta ciddi aksaklıklar hissediyorum. Mesajlar saatlerce ulaşmıyor. Ben WhatsApp kullanmaya alışığım. Akrabalarımla WhatsApp üzerinden konuşuyorum. Telegram'a çok da alışık değilim. Ama WhatsApp yasaklanırsa mecbur Telegram üzerinden ya da normal mesaj ile irtibat kurmaya çalışacağız. VPN kullanmak istemiyorum. İlk önce alternatif yollara bakacağım." ifadelerini kullandı.
"YASAKLANMASINA KESİNLİKLE KARŞIYIM"
Uygulamanın hayatı kolaylaştırdığını savunan bir diğer vatandaş ise yasağa tepki göstererek VPN kullanacağını belirtti ve "WhatsApp'ın yasaklanmasına kesinlikle karşıyım. Ben uzun yıllardan beri ailemle WhatsApp üzerinden konuşuyorum. Çok kolay bir uygulama, işimizi kolaylaştırıyor. Görüntülü görüşme fırsatı veriyor. Ama yasaklarlarsa yapacak bir şey yok. Mecbur VPN kullanacağız. Çünkü başka alternatif yok." dedi.
"HÜKÜMET YASAK YERİNE İŞE YARAR BİR ŞEYLER ÜRETSİN"
Yasaklara sert tepki gösteren bir başka Rus vatandaşı ise hükümeti eleştirerek yerli uygulamaların yetersizliğine vurgu yaparak, "Biz yıllardır WhatsApp kullanmaya alışığız. Ama son günler maalesef WhatsApp kullanılamaz hale getirildi. Bu sadece beni değil halkın çoğunu rahatsız ediyor. Hükümetimiz tüm gücünü yeni yasaklar için kullanacağına halkın işine yarayan bir şeyler üretmek için harcasa daha iyi olurdu. Ben mecbur Max kullanmaya başladım. Ama memnun değilim. Telefonunda VPN açıkken o da çalışmıyor." dedi.
"YURT DIŞIYLA İLETİŞİM KURMAK ÇOK ZORLAŞTI"
Kısıtlamaların halihazırda iletişimi kopardığını belirten bir diğer vatandaş ise yaşanan teknik sorunları, "WhatsApp'ın çalışmasında ciddi sıkıntılar var. Sesli ve görüntülü arama yapamıyorum. Video gönderip alamıyorum. Yurt dışındaki yakınlarımla sağlıklı iletişim kurmak çok zor. Bu yüzden Telegram ve diğer programlardan yararlanmak zorunda kalacağız. Ya da herkes gibi VPN ile sorunu çözmeye çalışacağım." sözleri ile anlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UFC 323 programı: İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mars’ta yaşamın bedeli! Daha hızlı yaşlanacaklar: O değişim şart
- Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık’ta hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖF…
- Kararan silikon nasıl temizlenir? Banyo ve mutfak silikonlarını bembeyaz yapan 3 formül
- Pegasus’tan 9 euro’ya yurt dışı fırsatı! Biletler nasıl alınır, şartları neler?
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?
- ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava ters köşe yapacak: 10 kente kar yağacak! 6 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı
- "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?
- Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?