Rusya'da "Whatsapp yasağı" kapıda! Moskova sokakları ne diyor?

foto: ahaber.com.tr

"HÜKÜMET YASAK YERİNE İŞE YARAR BİR ŞEYLER ÜRETSİN"

Yasaklara sert tepki gösteren bir başka Rus vatandaşı ise hükümeti eleştirerek yerli uygulamaların yetersizliğine vurgu yaparak, "Biz yıllardır WhatsApp kullanmaya alışığız. Ama son günler maalesef WhatsApp kullanılamaz hale getirildi. Bu sadece beni değil halkın çoğunu rahatsız ediyor. Hükümetimiz tüm gücünü yeni yasaklar için kullanacağına halkın işine yarayan bir şeyler üretmek için harcasa daha iyi olurdu. Ben mecbur Max kullanmaya başladım. Ama memnun değilim. Telefonunda VPN açıkken o da çalışmıyor." dedi.