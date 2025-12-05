İran'da "su" alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı

(foto:ahaber.com.tr)

SUSUZLUK HAVA KİRLİLİĞİNİ DE TETİKLİYOR

İran'daki krizin sadece su kıtlığıyla sınırlı kalmadığını belirten Ekber Karabağ, barajlardaki çekilmenin enerji üretimi ve dolaylı olarak hava kalitesine olan etkisine de dikkat çekerek, "Barajlardaki su seviyesinin azalması hava kalitesi seviyesini de etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin su tasarrufu için kesintilere gittiği ülkede, kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiği belirtiliyor.