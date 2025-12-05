05 Aralık 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri İran'da "su" alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı

İran'da "su" alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 21:17
İran’da su alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı

İran, tarihinin en şiddetli kuraklıklarından biriyle mücadele ediyor. İklim değişikliği, yanlış tarım politikaları ve yeraltı sularının aşırı tüketimi ülkeyi susuzlukla burun buruna getirdi. Başkent Tahran'ın ana su kaynağı Emir Kebir Barajı'nda su seviyesi kritik eşiğin altına düştü. Bölgeye giden A Haber ekibi, kuraklığın bıraktığı izleri görüntüledi.

Ülke genelinde yayılan kuraklık, özellikle 15 milyon nüfuslu başkent Tahran'ı tehdit ediyor. Yetkililer, başkenti taşımaktan komşu ülkelerden su satın almaya kadar en radikal çözümleri masaya yatırırken, A Haber Muhabiri Ekber Karabağ kurumaya yüz tutan barajlardaki son durumu aktardı.

İRAN SON 60 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

YAĞMURLAR ÇARE OLMADI

Umutların bağlandığı yağışlar da İran'ın derdine derman olamadı. Tahran'ın su ihtiyacını karşılayan en önemli noktalardan biri olan Emir Kebir Barajı'nda rezervlerin sadece haftalarca yetecek kadar kaldığı belirtiliyor.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Bölgedeki durumu aktaran Ekber Karabağ, "İran'da özellikle bu yıl ciddi bir kuraklık söz konusuydu. Tahran'a aylar sonra yağmur yağdı ancak yağmur sorunları çözemedi" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

"NEHRİN TAM ORTASINDAYIM"

Barajdaki suyun çekilmesiyle ortaya çıkan vahim tabloyu, daha önce suyla kaplı olan arazide yürüyerek gösteren Karabağ, "Geçtiğimiz yıllarda Emir Kebir Barajı'ndaki su miktarı buraya geliyordu. Şu an bulunduğum nokta Kerec Nehri'nin tam ortası..." tespitini yaptı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Uydu fotoğraflarına da yansıyan bu çekilme, krizin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

URMİYE GÖLÜ TARİHE KARIŞTI

Kuraklık sadece barajları değil, doğal yaşamı da bitirdi. Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinin ortasında bulunan ve dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olan Urmiye Gölü tamamen kurudu. Gölden geriye kalan tuzlar rüzgarla etrafa yayılarak insan sağlığını tehdit ederken, göle yakın köyler de hızla boşalıyor.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

SUSUZLUK HAVA KİRLİLİĞİNİ DE TETİKLİYOR

İran'daki krizin sadece su kıtlığıyla sınırlı kalmadığını belirten Ekber Karabağ, barajlardaki çekilmenin enerji üretimi ve dolaylı olarak hava kalitesine olan etkisine de dikkat çekerek, "Barajlardaki su seviyesinin azalması hava kalitesi seviyesini de etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin su tasarrufu için kesintilere gittiği ülkede, kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiği belirtiliyor.

İRAN SON 60 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
İran’da su alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’da su alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı İran’da su alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı İran’da su alarmı! Başkent Tahran kuraklığın pençesinde: Barajlarda haftalarca yetecek su kaldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör