Putin'den Donbas açıklaması: Rusya kontrolü ele geçirecek

Giriş: 04.12.2025 10:02
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas ile ilgili konuştu. Putin, “Rusya Donbas’ın kontrolünü askeri yollarlar veya başka bir şekilde elde edecek” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

