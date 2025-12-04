Katil İsrail yine Suriye’yi hedef aldı! Dera’ya topçu saldırısı

İsrail, Suriye'nin Dera kentinin batısına topçu saldırısı düzenlerken, Kuneytra kırsalına kontrol noktası kurdu.

İsrail güçleri, bir kez daha Suriye topraklarına saldırdı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Suriye'nin Dera kentinin batısına topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kaynaklar, ayrıca İsrail güçlerinin İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ne sınır olan Kuneytra kırsalına üç askeri araçtan oluşan konvoyla girdiğini ve sivilleri aramak üzere bir kontrol noktası kurduğunu aktardı. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.