05 Aralık 2025, Cuma
Katil İsrail yine Suriye'yi hedef aldı! Dera'ya topçu saldırısı

Katil İsrail yine Suriye'yi hedef aldı! Dera'ya topçu saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.12.2025 23:58 Güncelleme: 04.12.2025 23:59
Katil İsrail yine Suriye’yi hedef aldı! Dera’ya topçu saldırısı

İsrail, Suriye’nin topraklarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Terör devleti Dera kentinin batısına topçu saldırısı düzenledi. Ayrıca işgalciler Kuneytra kırsalına kontrol noktası kurdu.

İsrail, Suriye'nin Dera kentinin batısına topçu saldırısı düzenlerken, Kuneytra kırsalına kontrol noktası kurdu.

İsrail güçleri, bir kez daha Suriye topraklarına saldırdı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Suriye'nin Dera kentinin batısına topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kaynaklar, ayrıca İsrail güçlerinin İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ne sınır olan Kuneytra kırsalına üç askeri araçtan oluşan konvoyla girdiğini ve sivilleri aramak üzere bir kontrol noktası kurduğunu aktardı. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

