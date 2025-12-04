Gazze’de İsrail destekli çete lideri Yasir Ebu Şebab öldürüldü!

04 Aralık 2025, Perşembe
Gazze Şeridi'nde İsrail destekli Halk Güçleri adlı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab, çıkan çatışmada öldürüldü. Olaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas karşıtı İsrail destekli Halk Güçleri adlı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab çıkan çatışmada öldürüldü.

İsrail basını, Şebab'ın Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada ağır yaralandığını ve İsrail'in güneyinde kaldırıldığı hastanede öldüğünü ifade etti. İsrail ordusu ya da Halk Güçleri adlı çete henüz bir açıklama yapmadı.

