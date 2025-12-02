Evdeki güvenlik kameraları hacklendi! Mahrem görüntüler cinsel sitelere pazarlandı

Güvenlik kamerası dosya fotoğrafı, REUTERS

Park ayrıca, yasa dışı videoları izlemenin ve saklamanın da ciddi bir suç olduğunu, bunların da aynı titizlikle soruşturulacağını vurguladı.

MAĞDURLARA ULAŞILDI: ŞİFRELER DEĞİŞTİRİLİYOR VİDEOLAR SİLİNİYOR

Yetkililer, olayın meydana geldiği 58 farklı konumdaki mağdurları bizzat ziyaret ederek durumu bildirdi ve şifre değiştirme konusunda yönlendirme yaptı.

Polis ayrıca mağdurlara:

içeriklerin silinmesi,

engellenmesi,

olası diğer mağdurların tespiti

konusunda destek verildiğini açıkladı.

ULUSAL POLİS AJANSI'NDAN UYARI: ŞİFRELERİ HEMEN DEĞİŞTİRİN

Ajansın açıklamasında şu uyarı öne çıktı:

"Ev veya iş yerlerine IP kamera kuran kullanıcıların dikkatli olması, kameraların erişim şifrelerini hemen ve düzenli olarak değiştirmesi hem çok önemli hem de son derece etkili bir önlemdir."

Bu çağrı, ülkede yaşanan en büyük siber mahremiyet skandallarından birinin ardından geldi.