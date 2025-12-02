02 Aralık 2025, Salı
Evdeki güvenlik kameraları hacklendi! Mahrem görüntüler cinsel sitelere pazarlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 09:04 Güncelleme: 02.12.2025 09:07
Evdeki güvenlik kameraları hacklendi! Mahrem görüntüler cinsel sitelere pazarlandı

BBC’nin haberine göre, Güney Kore’de dört kişi, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan 120 binden fazla IP kamerayı hackleyerek elde ettikleri görüntülerle yurt dışındaki bir internet sitesine cinsel sömürü amaçlı videolar ürettikleri şüphesiyle tutuklandı.

Polis, Pazar günü yaptığı açıklamada şüphelilerin, kameraların basit şifreler gibi güvenlik açıklarından yararlanarak sistemlere sızdığını belirtti.

UCUZ GÜVENLİK KAMERALARI BÜYÜK AÇIK VERDİ

CCTV'ye göre daha ucuz bir alternatif olarak sunulan IP kameralar — yani ev kameraları — ev internet ağına bağlanarak çalışıyor. Bu cihazlar çoğunlukla güvenlik kaydı, çocuk takibi veya evcil hayvan gözetimi için tercih ediliyor.

Güney Kore bayrağı, AAGüney Kore bayrağı, AA

BBC'nin aktardığına göre, hacklenen kameralar arasında:

özel evler,

karaoke odaları,

bir pilates stüdyosu,

bir kadın doğum kliniği

gibi mahremiyetin en yüksek olması gereken alanlar da bulunuyor.

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı, dört şüphelinin birbirleriyle bağlantılı olmadığını, her birinin bağımsız hareket ettiğini açıkladı.

YÜZ BİNLERCE KAMERA, YÜZLERCE VİDEO: DEV BİR AĞ ORTAYA ÇIKTI

BBC'nin haberine göre şüphelilerden biri:

63 bin kamerayı hacklemek,

545 cinsel sömürü videosu üretmek

ve bu videoları 35 milyon won (yaklaşık 12.235 dolar / 9.250 £) değerinde sanal varlık karşılığında satmakla suçlanıyor.

Güvenlik kamerası dosya fotoğrafı, REUTERSGüvenlik kamerası dosya fotoğrafı, REUTERS

Bir diğer şüpheli ise:

70 bin kamerayı hacklemek,

648 video üretmek,

satışlardan ise 13.300 dolar kazanmakla

itham ediliyor.

Bu iki kişi, IP kameralarından elde edilen yasa dışı görüntüleri yayımlayan sitenin son bir yılda yüklediği videoların yaklaşık yüzde 62'sinin sorumlusu.

POLİS ULUSLARARASI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, söz konusu internet sitesini engellemek ve tamamen kapatmak için harekete geçtiğini duyurdu. Siteyi yöneten kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla yabancı güvenlik birimleriyle işbirliği yürütülüyor.

Ayrıca sitede paylaşılan içerikleri satın aldığı ve izlediği düşünülen üç kişi daha tutuklandı.

"MAĞDURLARA BÜYÜK ACI VERİYOR"

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı Siber Suç Araştırma Şefi Park Woo-hyun, BBC'ye yansıyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"IP kamera hacklenmesi ve yasa dışı çekim, mağdurlara büyük acılar yaşatan ciddi suçlardır. Bu suçları kapsamlı ve kararlı soruşturmalarla tamamen ortadan kaldıracağız."

Güvenlik kamerası dosya fotoğrafı, REUTERSGüvenlik kamerası dosya fotoğrafı, REUTERS

Park ayrıca, yasa dışı videoları izlemenin ve saklamanın da ciddi bir suç olduğunu, bunların da aynı titizlikle soruşturulacağını vurguladı.

MAĞDURLARA ULAŞILDI: ŞİFRELER DEĞİŞTİRİLİYOR VİDEOLAR SİLİNİYOR

Yetkililer, olayın meydana geldiği 58 farklı konumdaki mağdurları bizzat ziyaret ederek durumu bildirdi ve şifre değiştirme konusunda yönlendirme yaptı.

Polis ayrıca mağdurlara:

içeriklerin silinmesi,

engellenmesi,

olası diğer mağdurların tespiti

konusunda destek verildiğini açıkladı.

ULUSAL POLİS AJANSI'NDAN UYARI: ŞİFRELERİ HEMEN DEĞİŞTİRİN

Ajansın açıklamasında şu uyarı öne çıktı:

"Ev veya iş yerlerine IP kamera kuran kullanıcıların dikkatli olması, kameraların erişim şifrelerini hemen ve düzenli olarak değiştirmesi hem çok önemli hem de son derece etkili bir önlemdir."

Bu çağrı, ülkede yaşanan en büyük siber mahremiyet skandallarından birinin ardından geldi.

