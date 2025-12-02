Evdeki güvenlik kameraları hacklendi! Mahrem görüntüler cinsel sitelere pazarlandı
BBC’nin haberine göre, Güney Kore’de dört kişi, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan 120 binden fazla IP kamerayı hackleyerek elde ettikleri görüntülerle yurt dışındaki bir internet sitesine cinsel sömürü amaçlı videolar ürettikleri şüphesiyle tutuklandı.
Polis, Pazar günü yaptığı açıklamada şüphelilerin, kameraların basit şifreler gibi güvenlik açıklarından yararlanarak sistemlere sızdığını belirtti.
UCUZ GÜVENLİK KAMERALARI BÜYÜK AÇIK VERDİ
CCTV'ye göre daha ucuz bir alternatif olarak sunulan IP kameralar — yani ev kameraları — ev internet ağına bağlanarak çalışıyor. Bu cihazlar çoğunlukla güvenlik kaydı, çocuk takibi veya evcil hayvan gözetimi için tercih ediliyor.
BBC'nin aktardığına göre, hacklenen kameralar arasında:
özel evler,
karaoke odaları,
bir pilates stüdyosu,
bir kadın doğum kliniği
gibi mahremiyetin en yüksek olması gereken alanlar da bulunuyor.
Güney Kore Ulusal Polis Ajansı, dört şüphelinin birbirleriyle bağlantılı olmadığını, her birinin bağımsız hareket ettiğini açıkladı.
YÜZ BİNLERCE KAMERA, YÜZLERCE VİDEO: DEV BİR AĞ ORTAYA ÇIKTI
BBC'nin haberine göre şüphelilerden biri:
63 bin kamerayı hacklemek,
545 cinsel sömürü videosu üretmek
ve bu videoları 35 milyon won (yaklaşık 12.235 dolar / 9.250 £) değerinde sanal varlık karşılığında satmakla suçlanıyor.
Bir diğer şüpheli ise:
70 bin kamerayı hacklemek,
648 video üretmek,
satışlardan ise 13.300 dolar kazanmakla
itham ediliyor.
Bu iki kişi, IP kameralarından elde edilen yasa dışı görüntüleri yayımlayan sitenin son bir yılda yüklediği videoların yaklaşık yüzde 62'sinin sorumlusu.
POLİS ULUSLARARASI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis, söz konusu internet sitesini engellemek ve tamamen kapatmak için harekete geçtiğini duyurdu. Siteyi yöneten kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla yabancı güvenlik birimleriyle işbirliği yürütülüyor.
Ayrıca sitede paylaşılan içerikleri satın aldığı ve izlediği düşünülen üç kişi daha tutuklandı.
"MAĞDURLARA BÜYÜK ACI VERİYOR"
Güney Kore Ulusal Polis Ajansı Siber Suç Araştırma Şefi Park Woo-hyun, BBC'ye yansıyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"IP kamera hacklenmesi ve yasa dışı çekim, mağdurlara büyük acılar yaşatan ciddi suçlardır. Bu suçları kapsamlı ve kararlı soruşturmalarla tamamen ortadan kaldıracağız."
Park ayrıca, yasa dışı videoları izlemenin ve saklamanın da ciddi bir suç olduğunu, bunların da aynı titizlikle soruşturulacağını vurguladı.
MAĞDURLARA ULAŞILDI: ŞİFRELER DEĞİŞTİRİLİYOR VİDEOLAR SİLİNİYOR
Yetkililer, olayın meydana geldiği 58 farklı konumdaki mağdurları bizzat ziyaret ederek durumu bildirdi ve şifre değiştirme konusunda yönlendirme yaptı.
Polis ayrıca mağdurlara:
içeriklerin silinmesi,
engellenmesi,
olası diğer mağdurların tespiti
konusunda destek verildiğini açıkladı.
ULUSAL POLİS AJANSI'NDAN UYARI: ŞİFRELERİ HEMEN DEĞİŞTİRİN
Ajansın açıklamasında şu uyarı öne çıktı:
"Ev veya iş yerlerine IP kamera kuran kullanıcıların dikkatli olması, kameraların erişim şifrelerini hemen ve düzenli olarak değiştirmesi hem çok önemli hem de son derece etkili bir önlemdir."
Bu çağrı, ülkede yaşanan en büyük siber mahremiyet skandallarından birinin ardından geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kar, sağanak, don... Meteoroloji uyardı: Polar Vorteks zayıf yeni sistem geliyor
- 2026 e-Devlet hac ek kaydı nasıl yapılır? Başvuru ne zaman bitiyor?
- FB-GS derbi tek maç satın alma | BeIN Connect üyeliği ne kadar, nereden yapılır?
- Togg’dan yıl sonu atağı: Aralık kampanyası başladı! T10X–T10F’de sıfır faizli kredi
- 2025 Kaymakamlık/2 sınavı giriş belgeleri açıldı: ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı
- Oxford yılın kelimesi rage bait ne demek, Türkçe anlamı nedir? Aura farming, Biohack...
- Aralık ayı kira artış oranı 2025 ne olacak? Zam yüzdesi ne zaman belli olur?
- Rekabet Kurumu 40 uzman yardımcısı alımı: Başvuru ve sınav tarihleri
- Ara tatil kaldırılacak mı, son durum nedir? Okullarda tatil süreci nasıl işleyecek?
- 2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağış tarihi belli: Don, sağanak, sis, pus... Hepsi haritada
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi