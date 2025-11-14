14 Kasım 2025, Cuma
Yunanistan'ın skandal C130 paylaşımına çok sert tepki

Yunanistan'ın skandal C130 paylaşımına çok sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 12:13 Güncelleme: 14.11.2025 12:32
Yunanistan’ın skandal C130 paylaşımına çok sert tepki

Türkiye'ye ait C130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesinin ardından 20 askerimiz şehit olması sonrası, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan C130 kargo uçaklı paylaşıma Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Yunanistan'ın paylaşımı sonrası yaptığı açıklama (X)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Yunanistan'ın paylaşımı sonrası yaptığı açıklama (X)

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

Yunanistan'dan yapılan skandal paylaşım (X)Yunanistan'dan yapılan skandal paylaşım (X)

NE OLMUŞTU?
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldiği sırada havada parçalara ayrılarak düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu. Olayın ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait X hesabından "Günün fotoğrafı" başlığı ile C130'lara ait görüntüler paylaşılmıştı.

20 şehidimizin olduğu faciada Yunan’dan alçak hareket20 şehidimizin olduğu faciada Yunan’dan alçak hareket 20 ŞEHİDİMİZİN OLDUĞU FACİADA YUNAN'DAN ALÇAK HAREKET

