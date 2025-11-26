İngiltere’de alarm zilleri: Sosyal hizmetlerin korumasındaki binlerce çocuk kayboldu!

Çocuk hakları örgütleri, tabloyu "sistemin çöktüğünün açık kanıtı" olarak değerlendiriyor ve kaybolan çocukların istismar, suç örgütleri tarafından kullanılma ve insan ticareti açısından en yüksek risk grubu hâline geldiği uyarısını yapıyor.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURU VE REFAKATSİZ ÇOCUKLAR EN BÜYÜK RİSK ALTINDA

Salı günü açıklanan rapora göre, insan ticaretine maruz kaldığı tespit edilen veya şüphelenilen 2.638 çocuğun 864'ü kayboldu. Bu oran yüzde 37 gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştı.

Aynı yıl sosyal hizmetlerde bulunan 12 bin 530 refakatsiz çocuktan 1.501'i kayıtlara kayıp olarak geçti. Bu da yüzde 13'lük bir orana karşılık geliyor.

Yardım kuruluşları, kaybolan çocukların özellikle şu risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor:

Cinsel istismar

Suç örgütleri tarafından kullanılma

Zorla çalıştırma

Yeniden insan ticaretine maruz kalma

"BU ÇOCUKLAR SİSTEM TARAFINDAN YÜZÜSTÜ BIRAKILIYOR"

Missing People Araştırma Direktörü Jane Hunter, verilerin alarm verici olduğunu belirterek sert konuştu:

"İnsan ticareti mağduru ve refakatsiz çocuklar kaygı verici oranlarda kayboluyor. Bu tablo, güvenlik mekanizmalarının etkili şekilde işlemediğini gösteriyor."

Hunter, çocukların korunması için:

daha güvenli barınma koşulları oluşturulması,

insan ticareti mağdurlarını belirleme süreçlerinin iyileştirilmesi,

ulusal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

ECPAT UK Politika Direktörü Laura Duran ise çocukların yaşadığı travmaların göz ardı edildiğini vurguladı:

"Bu çocuklar sadece bir istatistik değil. Çoğu ağır travmalar yaşadı ve kaybolduklarında yeniden istismar edilme riski çok yüksek."

GERÇEK RAKAMLAR ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Raporun yazarları, birçok yerel yönetimin bilgi taleplerine yanıt vermediğini belirtiyor. Bu durum, kayıp çocuk sayısının resmi verilerden daha yüksek olabileceği endişesini doğurdu.

Ayrıca çocukların:

göç statüsündeki belirsizlikler,

güvensiz göç politikaları,

psikolojik baskılar

sebebiyle sistemden uzaklaşmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

HÜKÜMET: "SİSTEMİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLEYECEĞİZ"

Bir hükümet sözcüsü, mevcut tabloyu "önceki yönetimlerden devralınan bir kriz" olarak nitelendirerek, kapsamlı reformların yolda olduğunu söyledi.

Yapılacağı açıklanan başlıca değişiklikler:

Güvenli barınma koşullarının iyileştirilmesi

Kurumlar arası bilgi paylaşımının modernize edilmesi

Her bölgede çok disiplinli çocuk koruma ekiplerinin kurulması

Sözcü, Çocuk Refahı ve Okullar Yasası'nın "son yılların en geniş kapsamlı reform paketi" olduğunu belirtti.