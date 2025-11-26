Hong Kong’da 31 katlı gökdelende yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 31 katlı gökdelende çıkan ve çevreye sıçrayan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki 31 katlı gökdelende çıkan ve diğer binalara da sıçrayan yangının bilançosu netleşiyor. Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 14.51'de çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, 1 kişinin ise durumunun stabil olduğu belirtildi. Alevlere müdahalenin devam ettiği, hala mahsur kalanların olduğu ifade edildi. Alevlerin dış cephedeki bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı aktarıldı.

Tai Po otoyolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı, araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Wang Fuk Court adı verilen sitede 8 bloktaki bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor.