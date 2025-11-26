26 Kasım 2025, Çarşamba
Hong Kong'da 31 katlı gökdelende yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.11.2025 14:11
Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 31 katlı bir gökdelende çıkan ve çevre binalara sıçrayan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Dış cephedeki bambu iskelelerin alevleri hızla yaydığı belirtilirken olayın yaşandığı sitede 4 bin kişinin yaşadığı kaydedildi.

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 31 katlı gökdelende çıkan ve çevreye sıçrayan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki 31 katlı gökdelende çıkan ve diğer binalara da sıçrayan yangının bilançosu netleşiyor. Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 14.51'de çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, 1 kişinin ise durumunun stabil olduğu belirtildi. Alevlere müdahalenin devam ettiği, hala mahsur kalanların olduğu ifade edildi. Alevlerin dış cephedeki bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı aktarıldı.

Tai Po otoyolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı, araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Wang Fuk Court adı verilen sitede 8 bloktaki bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor.

