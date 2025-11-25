Bakan Memişoğlu Mısırlı mevkidaşı ile bir araya geldi!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile görüştü.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Abdulgaffar ile Ankara'da bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerini güçlendirmeye yönelik adımları ele aldık. Gelecek döneme dair görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.