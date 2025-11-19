Japonya'da bir mahalle küle döndü! 170'ten fazla binada hasar
Japonya’nın güneybatısındaki bir mahallede büyük bir yangın çıktı. Yerel medyanın Çarşamba günü aktardığına göre, yangında 170’ten fazla bina zarar gördü.
Yerel halk evlerini terk etmek zorunda kaldı; yetkililer 170'ten fazla kişiyi tahliye etti, ayrıca 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
