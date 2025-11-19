19 Kasım 2025, Çarşamba
Japonya'da bir mahalle küle döndü! 170'ten fazla binada hasar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.11.2025 07:40
Japonya’nın güneybatısındaki bir mahallede büyük bir yangın çıktı. Yerel medyanın Çarşamba günü aktardığına göre, yangında 170’ten fazla bina zarar gördü.

Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre yangın, Salı gecesi geç saatlerde başladı ve Oita kentindeki yoğun yerleşim alanına hızla yayıldı.

Yerel halk evlerini terk etmek zorunda kaldı; yetkililer 170'ten fazla kişiyi tahliye etti, ayrıca 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

