ABD’de müslüman karşıtlarından alçak girişim! Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştılar

Michigan Demokrat Parti Başkanı C u rtis Hertel, yerel medyaya yaptığı açıklamada , "Dini bir belgeyi yakmaya teşebbüs etmek, kabul edilemez bir nefret eylemidir. Dearborn, on binlerce insanın değer verdiği dostlar, aile üyeleri ve komşularla dolu, çok kültürlü, sevilen bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi senatör adayı Lang, Belediye Meclisinde Müslüman karşıtı konuşma yaptı

Sosyal medyada paylaşılan videoda, üzerinde askeri yelek bulunan Lang'in , Dearborn Belediye Meclisi toplantısına katılarak Müslüman karşıtı konuşma yaptığı görüldü. Müslümanlara hitaben "Bu ülkeden defolup gidin." şeklinde ifadeler kullanan Lang'i protesto etmek için bazı vatandaşların meclis toplantısını terk ederek tepki gösterdiği gözlendi.