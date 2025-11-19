ABD'de müslüman karşıtlarından alçak girişim! Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştılar
ABD’de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde, bir grup gösterici Müslüman karşıtı (İslamofobik) sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu. Cumhuriyetçi senatör adayı Lang gösterilerde bir ara Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu ancak bir kişi tarafından "Burası Amerika, saygı duymalısın." şeklinde ifadelerle engellendi.
ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan ey al etinin Dearborn kentinde, bir grup gösterici Müslüman karşıtı (İslamofobik) sloganlar atarak Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, yaklaşık 20 kişilik bir grup, Dearborn'da Müslüman karşıtı gösteri düzenledi. Michigan Caddesi'nde toplanan göstericiler, ellerinde "Amerikalılar İslamizasyona Karşı" yazılı büyük bir afişle Dearborn Belediye binasına doğru Müslüman karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçti.
Göstericiler arasında Michigan Cumhuriyetçi vali adayı Anthony Hudson ile 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karı şan ancak yargı sürecinde ABD Başkanı Donald Trump t a rafından affedilen Florida'dan Cumhuriyetçi senatör adayı Jake Lang'in de bulunması dikkati çekti. Polis, civarda geniş güvenlik önlemleri alırken göstericilerle civardaki vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
BAŞKA BİR KİŞİ TARAFINDAN ENGELLENDİ
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Cumhuriyetçi senatör adayı Lang'in bir ara Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunduğu ancak bir kişi tarafından "Burası Amerika, saygı duymalısın." şeklinde ifadelerle engellendiği görüldü.
Michigan Demokrat Parti Başkanı C u rtis Hertel, yerel medyaya yaptığı açıklamada , "Dini bir belgeyi yakmaya teşebbüs etmek, kabul edilemez bir nefret eylemidir. Dearborn, on binlerce insanın değer verdiği dostlar, aile üyeleri ve komşularla dolu, çok kültürlü, sevilen bir şehirdir." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi senatör adayı Lang, Belediye Meclisinde Müslüman karşıtı konuşma yaptı
Sosyal medyada paylaşılan videoda, üzerinde askeri yelek bulunan Lang'in , Dearborn Belediye Meclisi toplantısına katılarak Müslüman karşıtı konuşma yaptığı görüldü. Müslümanlara hitaben "Bu ülkeden defolup gidin." şeklinde ifadeler kullanan Lang'i protesto etmek için bazı vatandaşların meclis toplantısını terk ederek tepki gösterdiği gözlendi.
Dearborn, ABD'de "Arap-Amerikan toplumunun başkenti" olarak biliniyor ve 110 bin nüfuslu bu şehirde yaklaşık 250 bin Müslüman seçmen bulunuyor. Arap-Amerikan Ulusal Müzesi ile Kuzey Amerika'nın en büyük camisine ev sahipliği yapan şehirde, 2020 nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 54,5'inin Orta Doğu veya Kuzey Afrika kökenli olduğu biliniyor.
Belediye başkanlığını Müslüman Abdullah Hammoud'ın yaptığı Dearborn, ABD'de Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan eden ilk kent olarak tanınıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zirve Türklerin! Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı
- Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Kuruluş Orhan’ın Abdurrahman’ı Uğur Pektaş kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
- 19 Kasım Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? Mezitli, Bozyazı, Toroslar…
- Dünya Kupası Play-Off'unda heyecan artıyor: Türkiye kiminle oynayacak? Kura takvimi...
- NASA 3I/ATLAS yayını ne zaman? Canlı izleme linki ve saat bilgisi
- Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi
- 19 Kasım hangi özel gün? Dünya Erkekler Günü ne zaman? Tarihçesi ve anlamı
- SSK, BAĞ-KUR için 3 formüllü zam: Merkez Bankası'ndan yeni tahmin! Taban maaşa 2026'da 19.243 TL
- Kripto piyasası sarsıldı: Bitcoin’de düşüş nereye kadar sürecek?
- Asgari ücret için 4'lü zam senaryosu: Milyonları ilgilendiren hesap değişti! İşsizlik maaşı, tazminat...
- BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi