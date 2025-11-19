19 Kasım 2025, Çarşamba
ABD'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı!
ABD’de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde, bir grup gösterici Müslüman karşıtı (İslamofobik) sloganlar atarak Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu. Cumhuriyetçi senatör adayı Lang de Müslüman karşıtı sloganlar atanlar arasındaydı. Lang Kur'an-ı Kerim'i domuz pastırmasıyla tutarak yakmak istedi ancak engellendi.