ABD'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı!
ABD’de Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırı!

Giriş: 19.11.2025 19:08
ABD’de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde, bir grup gösterici Müslüman karşıtı (İslamofobik) sloganlar atarak Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu. Cumhuriyetçi senatör adayı Lang de Müslüman karşıtı sloganlar atanlar arasındaydı. Lang Kur'an-ı Kerim'i domuz pastırmasıyla tutarak yakmak istedi ancak engellendi.
