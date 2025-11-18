Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama

Rus basınında yer alan haberlerde, sabah saatlerinde Omsk bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin bilgilere yer verildi.



Bölgedeki doğal gaz boru hattının bakım çalışmaları sırasında patladığına işaret edilen haberlerde, ölü veya yaralının bulunmadığı ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Rus sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde, boru hattında şiddetli patlama yaşanması ve alevlerin metrelerce yüksekliğe ulaşması yer alıyor.

