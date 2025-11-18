18 Kasım 2025, Salı
Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.11.2025 10:08
Rusya'nın Omsk bölgesindeki doğal gaz boru hattında patlama yaşandı.

Rus basınında yer alan haberlerde, sabah saatlerinde Omsk bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin bilgilere yer verildi.

Bölgedeki doğal gaz boru hattının bakım çalışmaları sırasında patladığına işaret edilen haberlerde, ölü veya yaralının bulunmadığı ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Rus sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde, boru hattında şiddetli patlama yaşanması ve alevlerin metrelerce yüksekliğe ulaşması yer alıyor.

