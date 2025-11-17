17 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fransa'da: Paris'ten Kiev'e silah satışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.11.2025 16:20
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in gelecek yıllarda 100 Rafale savaş uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana ülkesine 9. resmi ziyaretini düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Paris yakınlarındaki Villacoublay Hava Üssü'nde karşıladı.

Macron ve Zelenskiy, Hava Üssü'nde Ukrayna'nın gelecek yıllarda Fransız savunma ekipmanları satın almasına ilişkin niyet mektubuna imza attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'i Paris'teki Elysee Sarayı'ndaki görüşme öncesinde karşıladı. (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'i Paris'teki Elysee Sarayı'ndaki görüşme öncesinde karşıladı. (AA)

MACRON "BÜYÜK BİR GÜN" DİYEREK DUYURDU

Fransız basınının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, niyet mektubu Kiev'in "gelecek on yılda" yaklaşık 100 Fransız savaş uçağı Rafale ile şu an geliştirilmekte olan yeni nesil SAMP-T hava savunma sistemleri, radar sistemleri ve insansız hava araçları almasını içeriyor.

Macron ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'e savaş uçağı ve ekipmanları satışına ilişkin Zelenskiy ile vardıkları mutabakatı "büyük bir gün" diye niteleyerek duyurdu.

