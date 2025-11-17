Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fransa’da: Paris’ten Kiev’e silah satışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'i Paris'teki Elysee Sarayı'ndaki görüşme öncesinde karşıladı. (AA)

MACRON "BÜYÜK BİR GÜN" DİYEREK DUYURDU



Fransız basınının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, niyet mektubu Kiev'in "gelecek on yılda" yaklaşık 100 Fransız savaş uçağı Rafale ile şu an geliştirilmekte olan yeni nesil SAMP-T hava savunma sistemleri, radar sistemleri ve insansız hava araçları almasını içeriyor.



Macron ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'e savaş uçağı ve ekipmanları satışına ilişkin Zelenskiy ile vardıkları mutabakatı "büyük bir gün" diye niteleyerek duyurdu.