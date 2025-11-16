Ukrayna’nın en ağır darbesi! Rusya’nın dev petrol limanı 48 saat sonra ayağa kalktı

Novorossiysk, cuma günü saldırının ardından günlük 2,2 milyon varile denk gelen petrol ihracatını geçici olarak durdurmuştu. Bu miktar, küresel arzın yaklaşık yüzde 2'sine karşılık geliyor. Saldırı sonrası küresel petrol fiyatları arz endişeleriyle yüzde 2'den fazla yükselmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki sektör kaynağı, Reuters'a yaptığı özel açıklamada yüklemelerin yeniden başladığını söyledi.

LSEG verilerine göre, Suezmax sınıfı Arlan ve Aframax sınıfı Rodos adlı iki tanker şu anda limandaki rıhtımlarda petrol yüklemeye devam ediyor. Ukrayna'nın saldırısında limandaki iki petrol rıhtımı hasar görmüştü.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN AĞIR SALDIRI"

Saldırı, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük ihracat merkezi olan Novorossiysk'e şimdiye kadar yapılan en ağır Ukrayna saldırısı olarak değerlendiriliyor.

Liman, Rusya'nın ham petrol ihracatının yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Uzun süreli bir kapanma, Batı Sibirya'daki petrol kuyularının maliyetli bir şekilde kapatılmasını gerektirecek ve dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Rusya'nın küresel piyasalara sunduğu arzı ciddi biçimde azaltacaktı.

RUSYA'NIN PETROL İŞLEME KAPASİTESİ YÜZDE 3 DÜŞTÜ

Novorossiysk'e yönelik bu saldırı, Ukrayna'nın aylardır Rus rafinerilerine, petrol depolarına ve boru hatlarına düzenlediği İHA saldırılarının ardından geldi. Reuters'ın perşembe günü aktardığına göre, Ukrayna'nın bugüne kadarki en büyük İHA saldırılarına rağmen Rusya'nın petrol işleme kapasitesi bu yıl yalnızca yüzde 3 düştü.

Sektör kaynaklarına göre, Rus ham petrol sevkiyatları Ekim ayında Novorossiysk'teki Sheskharis terminalinden toplam 3,22 milyon ton, yani günde 761 bin varil olarak gerçekleşti. Aynı ay içinde toplam 1,794 milyon ton petrol ürünü Novorossiysk üzerinden ihraç edildi.