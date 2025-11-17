BMGK’da kritik Filistin oylaması! Taslağı ABD hazırladı Netanyahu çıldırdı

Orta Doğu katili Netanyahu uzun süredir bir Filistin devletinin kurulmasının Hamas'ı ödüllendireceğini ve sonunda İsrail sınırlarında daha büyük, Hamas tarafından yönetilen bir devlete yol açacağını savunuyor. Ancak ABD'nin Gazze için hazırladığı ateşkes planını ilerletmeye çalışmasıyla birlikte Netanyahu, uluslararası arenada esneklik göstermesi yönünde yoğun baskıyla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rusya, Çin ve bazı Arap ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen, Gazze'de uluslararası bir istikrar gücü kurulmasına yönelik ABD önerisini, bugün Türkiye saati ile 22:00'de oylaması bekleniyor.