BMGK'da kritik Filistin oylaması! Taslağı ABD hazırladı Netanyahu çıldırdı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin hazırladığı ve Gazze için hazırlanan tasarıyla Filistin devletine kapı aralayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oylamasından önce, Filistin devleti kurulmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkacağını yineledi.
Orta Doğu katili Netanyahu uzun süredir bir Filistin devletinin kurulmasının Hamas'ı ödüllendireceğini ve sonunda İsrail sınırlarında daha büyük, Hamas tarafından yönetilen bir devlete yol açacağını savunuyor. Ancak ABD'nin Gazze için hazırladığı ateşkes planını ilerletmeye çalışmasıyla birlikte Netanyahu, uluslararası arenada esneklik göstermesi yönünde yoğun baskıyla karşı karşıya.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rusya, Çin ve bazı Arap ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen, Gazze'de uluslararası bir istikrar gücü kurulmasına yönelik ABD önerisini, bugün Türkiye saati ile 22:00'de oylaması bekleniyor.
HAMAS'TAN İSRAİL AYRINTISINA RET
İsrail işgaline karşı direniş örgütü Hamas ve diğer Filistinli gruplar pazar günü yaptıkları açıklamada ABD'nin önerisini reddederek bunun Gazze'ye İsrail yanlısı, uluslararası bir vesayet dayatma girişimi olduğunu ve Filistinlilerin kendi kendini yönetme hakkını ortadan kaldırdığını belirtti.
Açıklamada, böyle bir gücün içinde İsrail'in yer almaması ve doğrudan BM denetiminde olması gerektiği ifade edildi.
Açıklama, ABD önerisindeki Gazze'nin silahsızlandırılmasına yönelik her türlü ifadeyi de reddetti. Netanyahu ise pazar günü yaptığı açıklamada tasarının Gazze'nin silahtan arındırılmasını ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını içerdiğini belirterek kabinesine, "Bu ya kolay yoldan olacak ya da zor yoldan." dedi.
ABD'DEN TASARIYA REVİZE: FİLİSTİN DEVLETİ'NE GİDEN YOL
ABD ise güç göndermesi beklenen ülkelerin baskısı üzerine tasarıyı revize ederek Filistin'in kendi kaderini tayin hakkına ilişkin ifadeleri güçlendirdi. Yeni metinde Başkan Donald Trump'ın planının Filistin devletine "inandırıcı bir yol açabileceği" belirtiliyor. Rusya'nın hazırladığı alternatif tasarı ise Filistin devletini daha güçlü ifadelerle destekliyor.
Uluslararası toplum, İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını uzun vadeli çözüm için tek gerçekçi yol olarak görüyor.
KATİL BASKI ALTINDA
Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı ortaklar ise Filistin devletini gündeme getiren çağrılara karşı sert bir tutum alması için baskı yapıyor.
Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin devletine karşı duruşunun "bir an bile değişmediğini" ve dış ya da iç baskılarla tehdit altında olmadığını söyledi.
Netanyahu, "Hiç kimseden teyit, tweet ya da ders almaya ihtiyacım yok." dedi.
Bu baskı Gazze savaşı sırasında daha da arttı. Eylül ayında İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini resmen tanımasının ardından Netanyahu bu ülkeleri Hamas'a "ödül vermekle" suçlamıştı.
KATİLDEN BATI ŞERİA'DA SALDIRI SAVUNMASI
Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarına ilişkin ilk kamuoyu açıklamasını yaptı ve bu şiddetin küçük bir azınlık tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak Filistinliler ve insan hakları örgütleri saldırıların yaygın olduğunu ve siyonist hükümetin buna göz yumduğunu belirtiyor.
Filistinli sağlık yetkilileri pazar günü, 19 yaşındaki bir Filistinli gencin son iki haftada İsrail ateşiyle Batı Şeria'da öldürülen yedinci kişi olduğunu açıkladı. İsrail işgal güçleriyle yaşanan bu şiddet artışı, yerleşimcilerin saldırılarındaki yükselişle paralel ilerliyor.
İsrail işgal güçleri, pazar günü sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta operasyon yürüttüğünü ve bir kişinin askerlerin üzerine patlayıcı attığını, askerlerin de ateşle karşılık verdiğini açıkladı.
İşgal güçleri daha sonra Batı Şeria'daki Far'a bölgesinde askerlerine "zarar vermeye çalışan" bir kişiyi öldürdüğünü duyurdu ancak ayrıntı paylaşmadı. Filistin tarafından hemen bir açıklama yapılmadı.
Pazar günkü çatışmaların dışında, Batı Şeria'daki Filistin Sağlık Bakanlığı son iki haftada yaşları 15 ile 17 arasında değişen altı gencin İsrail ateşiyle dört ayrı olayda öldürüldüğünü bildirdi.
ABD: BATI ŞERİA'DA İSRAİL ŞİDDETİ GAZZE ATEŞKESİNİ BALTALIYOR
Netanyahu pazar günü yerleşimci şiddetini birkaç aşırının işi gibi gösterdi. Ancak Filistinliler ve insan hakları örgütleri bu saldırıların İsrail'in aşırı sağ hükümetinin cezasızlık ortamında gerçekleştiğini ifade ediyor. Yerleşimci liderleri ve müttefikleri, ulusal polis teşkilatını ve Batı Şeria yerleşim politikalarını yöneten kabine üyelikleri de dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinde üst düzey pozisyonlar işgal ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçen hafta yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki gelişmelerin "Gazze'de yaptığımız çabaları baltalayabileceği" yönünde endişe olduğunu söyledi.
BİR AYDA 260'TAN FAZLA SİYONİST SALDIRISI
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, BM'nin ekim ayında Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik 260'tan fazla saldırı kaydettiğini ve bunun 2006'dan bu yana bir ay içinde görülen en yüksek rakam olduğunu belirtti.
İsrail işgal güçleri pazar günü, Gazze'nin kuzeyinde İsrail kontrolündeki bölgeye giren ve "işgalcilere doğrudan tehdit oluşturan" bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
GAZZE'DEN SON DURUM
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, kalabalık Muvasi çadır kampında yaşayan aileler, cuma günü başlayan kışın ilk yoğun yağmurunun ardından sular altında kalan dar ara sokaklarda yürümeye çalıştı. Su, yırtık çadırların içinden eşyaların üzerine damlıyordu. Çocuklar yalınayak veya sandaletlerle su birikintilerinde oynuyor ya da bisiklet sürmeye çalışıyordu.
Yerinden edilmiş Filistinlilerden Abdullah Ebu Kota, "Tuvaletimiz kumaştan. Her şey kumaştan. Güneşte yıprandığı için yağmur üzerimize akıyor. Bu yaşanan tarif edilemez bir acı." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım 2025 faizsiz 100 bin TL destek paketi güncellendi: İşte banka banka kampanyalar
- Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap
- Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?
- Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor!
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuruları başladı! İşte e-Devlet başvuru ekranı
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?
- Gönül Dağı’nda Leyla karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında?
- Buzdolabını açtıran ses! Stresliyken neden daha çok yiyoruz?
- Güzellik rutininize ekleyin! Parlak cilt ve gür saçlar için doğal destek: Sırrı fincanda
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 8 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde kesinti olacak?