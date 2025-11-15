İsrail basınında Çelik Kubbe paniği: Türkiye’nin en büyük savunma projesi

İsrail merkezli Nziv'e göre Türkiye, ülkenin hava sahasını dronlar, hassas güdümlü mühimmat ve kısa menzilli balistik tehditlere karşı korumayı hedefleyen "Çelik Kubbe" sistemini güçlendirmek için büyük bir adım attı. Ankara, ASELSAN ile 1,3 milyar dolarlık ek sistem üretimi için anlaşma imzaladı. Bu yatırım, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük savunma projeleri arasında yer alıyor.

TAM KAPSAMLI KORUMA AĞI HEDEFİ

Nziv'in aktardığına göre Türkiye, 2030 yılına kadar ülke çapında çok katmanlı bir hava savunma ağı kurmayı planlıyor. Radarlar, gelişmiş sensörler, yapay zekâ destekli komuta-kontrol birimleri ve çoklu önleme unsurlarından oluşan Çelik Kubbe, tamamen yerli imkânlarla geliştirildi.