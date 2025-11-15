İsrail basınında Çelik Kubbe paniği: Türkiye’nin en büyük savunma projesi
Türkiye Hava Savunma Sanayi'de başarılarına başarı katmaya devam ederken Yerli ve Milli Çelik Kubbe ise dünyada yakından takip ediliyor. İsrail basını Türkiye'nin hava savunma kapasitesini hızla yükselttiğini belirterek Tel Aviv'in Çelik Kubbe konusundaki endişelerini kaleme aldı. Ele alınan haberde, 'Türkiye'nin en büyük savunma projesi' ifadelerine yer verildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:38