İsrail basınında Çelik Kubbe paniği: Türkiye’nin en büyük savunma projesi

Türkiye Hava Savunma Sanayi'de başarılarına başarı katmaya devam ederken Yerli ve Milli Çelik Kubbe ise dünyada yakından takip ediliyor. İsrail basını Türkiye'nin hava savunma kapasitesini hızla yükselttiğini belirterek Tel Aviv'in Çelik Kubbe konusundaki endişelerini kaleme aldı. Ele alınan haberde, 'Türkiye'nin en büyük savunma projesi' ifadelerine yer verildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:38
Türkiye savunma sanayide geliştirdiği tanklar, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve elektronik harp sistemleriyle dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yerli ve milli "Çelik Kubbe" projesi de hem bölge dengelerinde hem de küresel güvenlik çevrelerinde yankı uyandırıyor. Ankara'nın hava savunma kapasitesini hızla yukarı taşıyan bu atılım, Tel Aviv yönetimi ile İsrail basınında tedirginlik oluşturdu.

İsrail merkezli Nziv'e göre Türkiye, ülkenin hava sahasını dronlar, hassas güdümlü mühimmat ve kısa menzilli balistik tehditlere karşı korumayı hedefleyen "Çelik Kubbe" sistemini güçlendirmek için büyük bir adım attı. Ankara, ASELSAN ile 1,3 milyar dolarlık ek sistem üretimi için anlaşma imzaladı. Bu yatırım, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük savunma projeleri arasında yer alıyor.

TAM KAPSAMLI KORUMA AĞI HEDEFİ

Nziv'in aktardığına göre Türkiye, 2030 yılına kadar ülke çapında çok katmanlı bir hava savunma ağı kurmayı planlıyor. Radarlar, gelişmiş sensörler, yapay zekâ destekli komuta-kontrol birimleri ve çoklu önleme unsurlarından oluşan Çelik Kubbe, tamamen yerli imkânlarla geliştirildi.

Geliştirilmiş önleyici sistemlerin ve muharebe yönetim birimlerinin teslimatının 2026 yılında başlaması bekleniyor. Sistemlerin tam konuşlandırılması ise on yılın sonunda tamamlanacak.

TÜRKİYE ENTEGRE VE ÇOK KATMANLI BİR ALTERNATİF SUNUYOR
İsrail gazetesine göre Türkiye'nin bu hamlesi, İsrail'in Demir Kubbe, David's Sling (Sihirli Asa) ve Arrow sistemlerinden oluşan çok katmanlı hava savunma sistemine, Türkiye entegre ve çok katmanlı bir alternatif sunuyor.

Ankara'nın projesinin başarıya ulaşması hâlinde, Türkiye küresel savunma pazarında güçlü bir rakip hâline gelebilir. Türkiye ayrıca drone ve füze saldırılarına karşı daha yüksek bir bağışıklık kazanacak.

