BM’den İsrail açıklaması: Acil yardım malzemesinin Gazze’ye giriş taleplerini reddetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 23:32 Güncelleme: 14.11.2025 23:49
Katil İsrail, Gazze’de yaşam mücadelesi veren sivillere bir kez daha nefes aldırmadı. Birleşmiş Milletler, İsrail hükümetinin, ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişine yönelik talepleri reddettiğini duyurdu. Savaşın gölgesinde açlıkla ve susuzlukla mücadele eden Gazzelilere ulaşması gereken yardım, yine engellendi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dujarric, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların girişini halen kolaylaştırmadığını vurgulayarak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının ellerindeki malzemeleri Gazze'ye ulaştırmada sorun yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "İsrailli yetkililer, 10 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana, 9 ortağımızın çadır, yatak takımları, mutfak setleri ve battaniyeler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye getirilmesi talebini reddetti." ifadesini kullandı.

