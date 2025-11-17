ABD’den uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tekneye saldırı: 3 ölü

17 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.11.2025 05:03
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Doğu Pasifik’teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye düzenlediği ve 3 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine ait bir teknenin daha hedef alındığını duyurdu. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün 15 Kasım'da Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ORDUSU UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI İDDİASIYLA TEKNEYE SALDIRI DÜZENLEDİ

Saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda yapıldığı aktarılan açıklamada, "Elde edilen istihbarat, teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasından geçtiğini ve uyuşturucu taşıdığını doğrulamıştır" ifadelerine yer verildi. Hedef alınan teknenin "Terör Örgütü" olarak belirlenen bir suç şebekesine ait olduğu kaydedilerek, "Saldırı sonucunda, teknede bulunan 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

