Zelenskiy Yunanistan’da temaslarda bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. (EPA)



Miçotakis, Zelenskiy ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'nin de imza törenine katıldığı anlaşma, Ukrayna'nın 2025-2026 kış dönemindeki doğal gaz ihtiyaçlarını karşılama amacını taşıyor.



Zelenskiy ve Miçotakis ise yaptıkları ikili görüşmenin ardından gazetecilere ortak basın açıklamasında bulundu.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ



Ukrayna Devlet Başkanı, bugünkü temasların Ukrayna'ya enerji tedarikine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu ifade ederek, Ukrayna'ya bu tedarikin sağlanması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.



Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini dile getirerek, Yunanistan'ın Orta ve Doğu Avrupa'ya ABD'den gelecek LNG'yi ulaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.



Zelenskiy'in Atina programı kapsamında Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis ile görüşmesi de bekleniyor.