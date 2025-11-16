Zelenskiy Yunanistan'da temaslarda bulundu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyarette, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Zelenskiy, Tasulas ile görüşmesinde Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gösterdiği desteğe teşekkür etti.
Tasulas ise Yunanistan'ın da diğer Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri gibi Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklediğini ifade ederek, Ukrayna'nın AB üyeliğinde ve ülkenin yeniden yapılandırılmasında rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.
ABD DOĞAL GAZININ UKRAYNA'YA SATIŞINA İLİŞKİN ANLAŞMA
Zelenskiy'in Atina ziyareti vesilesiyle, Yunanistan'ın Kamu Doğal Gaz Şirketi (DEPA) ile Ukrayna'nın milli petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz arasında, ABD'den gelecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Ukrayna'ya tedarik edilmesine ilişkin niyet beyanı anlaşması imzalandı.
Miçotakis, Zelenskiy ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'nin de imza törenine katıldığı anlaşma, Ukrayna'nın 2025-2026 kış dönemindeki doğal gaz ihtiyaçlarını karşılama amacını taşıyor.
Zelenskiy ve Miçotakis ise yaptıkları ikili görüşmenin ardından gazetecilere ortak basın açıklamasında bulundu.
TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı, bugünkü temasların Ukrayna'ya enerji tedarikine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu ifade ederek, Ukrayna'ya bu tedarikin sağlanması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.
Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini dile getirerek, Yunanistan'ın Orta ve Doğu Avrupa'ya ABD'den gelecek LNG'yi ulaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.
Zelenskiy'in Atina programı kapsamında Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis ile görüşmesi de bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?
- Gönül Dağı’nda Leyla karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında?
- Buzdolabını açtıran ses! Stresliyken neden daha çok yiyoruz?
- Güzellik rutininize ekleyin! Parlak cilt ve gür saçlar için doğal destek: Sırrı fincanda
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 8 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Yok sayıldı, servetlik oldu! Dünyayı değiştiren tarihi harita açık artırmada
- YDS ne zaman, saat kaçta? YDS/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Sadece yorgunluk sanmayın! Ayaklarınızdaki bu değişim ne anlama geliyor?
- Bu burçlar adeta nezaket dersi veriyor: En kibar ve saygılı 3 burç
- Fırçaya fazla mı sıkıyorsunuz, az mı? Her yaş için ne kadar diş macunu yeterli?