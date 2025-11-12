12 Kasım 2025, Çarşamba
Irak'ta parlamento seçimlerini İmar ve Kalkınma Koalisyonu kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 21:39
Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu kazandı

Ayrıntılar geliyor...

