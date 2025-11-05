Çinli taykonotlar uzayda mahsur kaldı! Dünyaya dönebilecekler mi?

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, uzay enkazının yol açtığı tahmin edilen hasar nedeniyle etki analizi ve risk değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, mekiğinin dönüşünün, personelin güvenliği ve görevin başarısının güvenceye alınabilmesi için ertelendiği kaydedildi.



Taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan taykonot ekibi, Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilmişti.



Uzay İstasyonu'nda 6 ayı aşkın süredir görev yapan ekip, 31 Ekim'de istasyona gönderilen Şıncou-21 ekibi ile yörüngede devir teslim yapmıştı.



Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN