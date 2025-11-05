ABD'de kargo uçağı düştü! 7 ölü 11 yaralı
ABD’nin Kentucky eyaletinde, Louisville’deki Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı (SDF) yakınlarında bir UPS kargo uçağının düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Louisville'den gelen haberler bu gece çok ağır. Can kaybı şu an en az 7, ancak bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Vali Beshear, 11 yaralının hastanelere sevk edildiğini ve iki çalışanın hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.
UPS: "TEHLİKELİ KARGO YOKTU"
Vali Beshear, uçağın çevre için tehdit oluşturabilecek tehlikeli bir kargo taşımadığını, ancak çarpma etkisinin çevrede "benzer riskler yaratabileceğini" söyledi.
United Parcel Service (UPS), salı günü yaptığı açıklamada şirketlerinden birine ait bir uçağın kazaya karıştığını doğruladı. Kaza sonrası havaalanı geçici olarak kapatıldı ve tüm uçuşlar askıya alındı.
Havalimanı yetkilileri, vatandaşlardan olası enkaz parçalarına dokunmamalarını istedi.
UÇAK HONOLULU'YA GİDİYORDU
Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya karışan UPS 2976 sefer sayılı uçağın, yerel saatle 17.15'te (2215 GMT) Louisville'den Hawaii'nin Honolulu kentine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.
Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, kazaya ilişkin resmi soruşturmanın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yürütüleceğini ve kurumun "ana bilgi kaynağı" olacağını belirtti. Greenberg, kazadan sonra çıkan yangının hâlâ sürdüğünü ve bölgede çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.
38 BİN GALON YAKIT TAŞIYORDU
İtfaiye yetkililerine atıfta bulunan Vali Beshear, düşen uçağın yaklaşık 38 bin galon (yaklaşık 144 bin litre) yakıt taşıdığını söyledi.
Beshear, kazanın nedenine dair yorum yapmayacağını belirterek, "Bu konuyu NTSB belirleyecek; biz hiçbir şekilde soruşturmaya müdahale etmek istemiyoruz." dedi.
Louisville Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve kazadan kaynaklanan yoğun dumana maruz kalmamaları uyarısında bulundu.
Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için Louisville Polis Akademisi'nde (2911 Taylor Blvd.) bir aile buluşma merkezi kurulduğunu bildirdi.
NTSB EKİBİ BÖLGEYE GİDİYOR
NTSB, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, salı günü düşen UPS'e ait MD-11 tipi kargo uçağını araştırmak üzere bir "acil müdahale ekibi" gönderdiğini duyurdu.
Açıklamada, NTSB Yönetim Kurulu üyesi Todd Inman'ın olay yerinde basın sözcüsü olarak görev yapacağı ve ekibin çarşamba günü Kentucky'ye ulaşmasının planlandığı belirtildi.
Kurum, çalışmalar hakkında çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
