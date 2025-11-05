ABD’de kargo uçağı düştü! 7 ölü 11 yaralı

Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Louisville'den gelen haberler bu gece çok ağır. Can kaybı şu an en az 7, ancak bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Vali Beshear, 11 yaralının hastanelere sevk edildiğini ve iki çalışanın hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.