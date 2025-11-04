Beyaz Saray’da Trump-Şara zirvesi! ABD’den BM’ye Şara için tasarı

(Foto: AA)

Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD'DEN BM'YE ŞARA İÇİN TASARI

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa'ya yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kaldırılmasını öngören bir BM Güvenlik Konseyi tasarısı sundu.

Reuters'ın Salı günü gördüğü taslak karara göre, yaptırımların yalnızca Şaraa için değil, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab için de kaldırılması öngörülüyor. Tasarının oylamaya ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Bir kararın kabul edilmesi için 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde en az 9 "evet" oyu ve Rusya, Çin, ABD, Fransa veya İngiltere'nin hiçbirinin veto etmemesi gerekiyor.

Washington, aylardır Konsey'i Suriye yaptırımlarını hafifletmeye ikna etmeye çalışıyor.

ŞARAA VE HATTAB'A SEYAHAT MUAFİYETİ

Heyet Tahrir Şam'ın çok sayıda üst düzey ismi, aralarında örgüt lideri Ahmed el-Şaraa ve İçişleri Bakanı Enes Hattab da olmak üzere, seyahat yasağı, mal varlığı dondurma ve silah ambargosu yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Ancak bu yıl içinde, BM yaptırım komitesi Şaraa'ya birkaç kez seyahat istisnası tanıdı. Bu nedenle, ABD'nin hazırladığı karar tasarısı Pazartesi'ye kadar kabul edilmese bile, Şaraa'nın Beyaz Saray ziyaretini gerçekleştirmesi büyük olasılık olarak görülüyor.

TRUMP YÖNETİMİNDEN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Başkan Donald Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıracağını duyurarak ülkenin Orta Doğu politikasında önemli bir yön değişikliğine imza atmıştı.

BM yaptırım izleme raporuna göre, bu yıl HTŞ ile El Kaide arasında "aktif bir bağ" tespit edilmedi. Rapora Reuters Temmuz ayında ulaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.