Tarih verildi! Beyaz Saray'da Trump-Şara zirvesi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ın 10 Kasım'da Washington'a gideceği ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı iddia edildi. Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.
Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.
Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.
Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.
SURİYE VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE YAPILACAK
Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.
Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.
