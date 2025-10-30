ABD'den Pasifik'te bir tekneye daha saldırı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Doğu Pasifik açıklarında ABD'ye uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu görüntüleri paylaştı.
Teknenin, yasa dışı uyuşturucu sevkiyatında rol aldığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılık rotasında seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu madde taşıdığını savunan Hegseth, saldırı kapsamında gemide bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü aktardı.
Hegseth, teknenin ABD'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı bir grup tarafından işletildiğini vurguladı.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.
