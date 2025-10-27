Trump’ın oğlundan başkanlığa adaylık sinyali

27 Ekim 2025, Pazartesi
27.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, gelecek yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini belirtti.

Eric Trump, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği röportajda, anı kitabı "Under Siege" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekte seçimlerde başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan oğul Trump, "Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump (REUTERS)

Oğul Trump, ileride başkanlık seçimlerinde aday olabileceği imasında bulunarak, "Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak." dedi.

