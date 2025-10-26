Putin’den yeni nükleer seyir füzesi Burevestnik’e tam not

Kremlin tarafından askeri yetkililerle yapılan toplantıya dair yayınlanan videoda konuşan Putin, "Karar verici testler artık tamamlandı" dedi. Putin ayrıca, "Bu silahın Rus Silahlı Kuvvetleri'nde hizmete girmesi için altyapının hazırlanmasını" emretti.

"BENZERSİZ VE SINIRSIZ MENZİL"

Putin, füzenin "dünyada başka hiçbir devletin sahip olmadığı benzersiz bir yaratım" olduğunu ifade ederek, Burevestnik'in "sınırsız menzile" sahip olduğunu iddia etti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, 21 Ekim'de gerçekleştirilen son testte füzenin yaklaşık 15 saat boyunca 14.000 km uçtuğunu ve bunun silah için üst sınır olmadığını söyledi.

Gerasimov, füzenin teknik özelliklerinin, herhangi bir uzaklıktaki yüksek korumalı hedeflere "garantili hassasiyetle" kullanılmasına imkân verdiğini ekledi.

Putin, Rus ordusunun bu tür füzelerin geliştirilmesine 2018 yılında başladığını duyurmuştu.