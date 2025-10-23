Fransa’da Louvre Müzesi’nin ardından bir müze daha soyuldu!

Franceinfo'nun bildirdiğine göre müze, her pazartesi kapalı olduğu için olay sırasında içeride ziyaretçi yoktu. Sabah göreve gelen müze personeli, girişteki sürgülü kapının zorlanmış olduğunu ve altın ve gümüş paraların bulunduğu bir vitrinin kırılmış olduğunu gördü. Hırsızların planlı hareket ettiği anlaşılıyor; yalnızca belirli paralar çalınmış, müzedeki diğer eser veya objelere dokunulmamıştı.

POLİS HEMEN OLAY YERİNDE

Langres Belediyesi'nin açıklamasına göre, "Güvenlik güçleri derhal bilgilendirildi ve olay yerine intikal etti. Müze sorumlusu eşliğinde kapsamlı bir inceleme yapıldı. İlk gözlemlere göre, müzenin hazinesi olarak bilinen altın ve gümüş paraların bir kısmı kaybolmuş durumda. Vitrin ise kırılmış olarak bulundu. Müze ekipleri, polisle paylaşılacak ayrıntılı bir envanter çalışması yürütüyor."

2011 YILINDA KEŞFEDİLEN TARİHİ HAZİNE

Hırsızlığa uğrayan "hazine", 2011 yılında eski Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain müzesinin renovasyonu sırasında bulunmuştu. Denis Diderot Işıklar Evi'ne dönüştürülmek üzere yapılan çalışmalar sırasında, marangozların arkasındaki ahşap panoların arkasında yaklaşık 2.000 madeni para ortaya çıkmıştı. Bunların 1.633'ü gümüş, 319'u ise altın olmak üzere 1790–1840 yılları arasında basılmıştı.

O dönemde yasaya göre, paraları bulan işçi hazinenin yarısını alırken, diğer yarısı müze binasının sahibi olan şehre verilmişti. Bir kısmı, tarihi önemi nedeniyle özel vitrinde sergilenmiş ve yaklaşık 90.000 euro değer biçilmişti.

HEDEFLENMİŞ VE PLANLI BİR SOYGUN

Soruşturma yetkilileri, hırsızlığın hedeflenmiş ve önceden planlanmış olduğunu değerlendiriyor. Soygunun Pazar gecesi Pazartesi sabahı arasında gerçekleştiği bildirildi. Olay, ülkede hâlâ bir gün önce Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunun yarattığı şok etkisi sürerken meydana geldi.

Louvre soygunu sonrasında İçişleri Bakanlığı, müzeler ve kültürel miras alanlarının güvenlik önlemlerinin derhal güçlendirileceğini açıklamıştı.

MÜZE GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLENDİRİLDİ

Denis Diderot Işıklar Evi Müzesi, yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Langres Belediyesi, müze çevresinde gece güvenliğini sağlamak için özel bir güvenlik şirketi görevlendirdi ve müzenin koruma sisteminin tamamen yenilenmesi planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu vandallık ve hırsızlık eylemi, ortak kültürel mirasımıza zarar vermektedir ve kesinlikle kınıyoruz" denildi. Ayrıca jandarmaya suç duyurusunda bulunularak, suçluların tespit edilmesi ve çalınan eserlerin geri alınması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

LOUVRE MÜZESİ DE SOYULMUŞTU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.