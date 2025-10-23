ABD Başkanı Trump’tan İsrail’e ilhak tepkisi! Gazze’ye gideceğini duyurdu

ABD Başkanı Trump, Time dergisine konuştu. (A Haber arşiv)

Trump TIME'a ayrıca, ABD ortaklarının Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için bir plan üzerinde çalıştığı sırada yakında Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

"EN ÖNEMLİ UNSUR BENİM"

Trump'ın bu bölgesel yeniden yapılanmanın temel unsur olarak nitelendirdiği kendisi olmadan imkansız olduğunu söyledi ve "En önemli şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na saygı duymaları. Orta Doğu'nun bunu anlaması gerekiyor. Neredeyse ülkeden çok Başkan'a saygı duyuluyor." dedi.

"İSRAİL SALDIRILARI BENİM HİMAYEMDE YAPTI"

TIME'ın İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları ve Suriye'deki rejim değişikliğini gündeme getirmesi üzerine Trump sözü kesti ve şöyle konuştu: "Tüm bu saldırılar benim himayemde yapıldı, biliyorsunuz, saldırıları İsrail yapıyordu - çağrı cihazları ve tüm o şeyler. Bana her şeyi bildirdiler. Bazen de hayır diyordum ve onlar da buna saygı duyuyorlardı."

Trump Netanyahu'yu kendisinin durdurduğunu belirtirken Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin "Devam edebilirdi. Yıllarca sürebilirdi. Yıllarca sürebilirdi. Ama onu durdurdum ve onu durdurduğumda herkes birlik oldu." şeklinde konuştu. Gazze'de ateşkes sonrası döneme ilişkin ise Hamas için "Şu anda bir liderleri yok. En azından görünürde bir liderleri var. Ve gerçekten de istemiyorlar, çünkü bu liderlerin hepsi vuruldu. Bu pek de cazip bir iş değil." ifadelerini kullandı.