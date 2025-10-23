ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e ilhak tepkisi! Gazze'ye gideceğini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmek istemesine sert tepki gösterdi. Trump, yaptığı açıklamada "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı olmayacak." dedi. Gazze'ye gideceğini de açıklayan Trump, "Netanyahu durmasaydı ABD'yi kaybederdi." ifadelerini kullandı. Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişiminde bulunması halinde ABD'nin "tüm desteğini" kaybedeceğini söyledi.
"BATI ŞERİA İLHAK OLMAYACAK"
Trump'ın 15 Ekim'de ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes hakkında verdiği ve bugün yayımlanan röportajında, Batı Şeria'nın tamamının veya bir kısmının ilhakı için çaba gösteren İsrail koalisyonundaki kişiler hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Trump yanıtında, Batı Şeria'nın ilhakı ile ilgili olarak "Olmayacak. Olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim." dedi.
NETANYAHU'YA NET UYARI
Trump konuşmasının devamında "Şimdi bunu yapamazsınız. Büyük bir Arap desteği aldık. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Olmayacak. Olmayacak. Eğer böyle bir şey olursa, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tüm desteği kaybeder." ifadelerini kullandı.
"BİBİ DÜNYAYLA SAVAŞAMAZSIN"
Trump, TIME dergisine verdiği röportajda aralarındaki konuşmayı anlatırken, "Bibi, dünyayla savaşamazsın. Bireysel savaşlar verebilirsin ama dünya sana karşı." dediğini anlattı.
Trump TIME'a ayrıca, ABD ortaklarının Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için bir plan üzerinde çalıştığı sırada yakında Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
"EN ÖNEMLİ UNSUR BENİM"
Trump'ın bu bölgesel yeniden yapılanmanın temel unsur olarak nitelendirdiği kendisi olmadan imkansız olduğunu söyledi ve "En önemli şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na saygı duymaları. Orta Doğu'nun bunu anlaması gerekiyor. Neredeyse ülkeden çok Başkan'a saygı duyuluyor." dedi.
"İSRAİL SALDIRILARI BENİM HİMAYEMDE YAPTI"
TIME'ın İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları ve Suriye'deki rejim değişikliğini gündeme getirmesi üzerine Trump sözü kesti ve şöyle konuştu: "Tüm bu saldırılar benim himayemde yapıldı, biliyorsunuz, saldırıları İsrail yapıyordu - çağrı cihazları ve tüm o şeyler. Bana her şeyi bildirdiler. Bazen de hayır diyordum ve onlar da buna saygı duyuyorlardı."
Trump Netanyahu'yu kendisinin durdurduğunu belirtirken Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin "Devam edebilirdi. Yıllarca sürebilirdi. Yıllarca sürebilirdi. Ama onu durdurdum ve onu durdurduğumda herkes birlik oldu." şeklinde konuştu. Gazze'de ateşkes sonrası döneme ilişkin ise Hamas için "Şu anda bir liderleri yok. En azından görünürde bir liderleri var. Ve gerçekten de istemiyorlar, çünkü bu liderlerin hepsi vuruldu. Bu pek de cazip bir iş değil." ifadelerini kullandı.
MAHMUD ABBAS'I SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ
TIME'ın belirttiğine göre Trump, Filistin Yönetimi'nin yaşlanan lideri Mahmud Abbas'ı sevdiğini söylüyor, ancak savaş sonrası Gazze'yi yönetecek doğru kişi olma ihtimalinin düşük olduğunu ima ediyor.
GAZZE'DE ATEŞKES SONRASI DÖNEM
Gazze için konuşulan bir seçenek, İsrail'i, İkinci İntifada sırasında dört İsrailli ve bir Rum Ortodoks rahibin öldürülmesini yönettiği iddiasıyla yirmi yıldan fazla süredir hapiste olan tutuklu Fetih lideri Mervan Barguti'yi serbest bırakmaya çağırmak. Trump, "Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam anlamıyla bu soruyla karşı karşıyaydım. Bu yüzden bir karar vereceğim." dedi. Birçok bölgesel gözlemci, Barguti'nin Filistinlileri birleştirebilecek tek isim olduğuna inanıyor; anketler, Filistin Yönetimi Başkanlığı için varsayımsal bir seçimde önde gelen adaylardan biri olduğunu gösteriyor.
"BATI ŞERİA İLHAK EDİLİRSE İSRAİL ABD'Yİ KAYBEDECEK"
Trump İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerine ilişkin ise "Arap ülkelerine söz verdiğim için bu gerçekleşmeyecek. Eğer böyle bir şey olursa, İsrail ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder." şeklinde konuştu.
"NETANYAHU'YA RAĞMEN BARIŞ: BU BİR KIRILMAYA İŞARET EDİYOR!"
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın "savaş bitti" açıklamasının, ABD'nin Ortadoğu stratejisinde Netanyahu'ya rağmen yeni bir sayfa açtığı anlamına geldiğini belirtti. Bu durumun, bölgedeki dengeleri değiştirecek bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Sapmaz, konuyla ilgili "Donald Trump, savaş bitti demesi tabii, ABD'nin Ortadoğu stratejisinde yeni bir kırılmaya işaret ediyor. Aktif çatışma yönetimi yerine yeni barış yapılanmalarına bırakıyor. Ancak tabii ki Donald Trump'ın söylediği kadar kolay değil. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, özellikle de sık sık altını çiziyorum, Netanyahu ile birlikte çalışan savunma sanayi şirketleri ve silah endüstrisi, istihbarat servisi içerisindeki Yahudi lobileri, Netanyahu'ya tam destek vererek bu savaşın sürdürülmesi yönünde sürekli olarak engeller çıkartıyorlar." dedi.
TRUMP'IN ÖFKESİ: BATI ŞERİA'NIN İLHAKI BARDAĞI TAŞIRDI
Sapmaz, Trump ile Netanyahu arasındaki gerilimin en önemli nedenlerinden birinin, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme kararı olduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı JD Vance'in bölgeye gönderildiği bir sırada alınan bu kararın, Trump'ı çok sinirlendirdiğini ve Beyaz Saray'dan sızan bilgilere göre Trump'ın bu oldubittiye asla izin vermeyeceğini belirterek "Başkan Yardımcısı JD Vance'in gönderildiği bir sırada, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme kararı, Donald Trump'ı çok sinirlendirdi ve Beyaz Saray'dan sızan haberlere göre Donald Trump buna kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi." dedi.
"BEYAZ SARAY'I VE TRUMP'I BEN YÖNETİYORUM!"
İrfan Sapmaz, Netanyahu'nun geçmişte "Beyaz Saray'ı ve Donald Trump'ı ben yönetiyorum" şeklindeki küstah açıklamalarını hatırlatarak, Trump'ın artık bu duruma bir son vermek istediğini ifade etti. Trump'ın, kendisine yönelik olası bir suikast riskine karşı çok sıkı korunduğunu ve bu nedenle Netanyahu ile açıktan bir çatışmaya girmekten kaçındığını da ekledi.
İrfan Sapmaz son olarak şunları söyledi: "Netanyahu, 'Amerika Birleşik Devletleri'ni ben yönetiyorum, Beyaz Saray'ı ve Donald Trump'ı ben yönetiyorum' konuşmaları vardı. Bunlar sızdı ve Donald Trump buna kapalı olarak mesajlar verdi. Ama açık bir çatışmaya girmek istemiyor şu anda Donald Trump. Bana göre bunu doğru yapıyor çünkü açık bir çatışmaya girmesi, kendisine yönelik olası bir suikastı da gündeme getirebilir. O açıdan da Donald Trump orada çok sessiz, sakin bir şekilde gitmeye ilerliyor."
