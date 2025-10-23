ABD Başkanı Trump’tan İsrail’e ilhak tepkisi: Gazze’ye gideceğim!

23 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 23.10.2025 16:17
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmek istemesine sert tepki gösterdi. Trump, yaptığı açıklamada "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı olmayacak." dedi. Gazze'ye gideceğini de açıklayan Trump, "Netanyahu durmasaydı ABD'yi kaybederdi." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın "savaş bitti" açıklamasının, ABD'nin Ortadoğu stratejisinde Netanyahu'ya rağmen yeni bir sayfa açtığı anlamına geldiğini belirtti. Bu durumun, bölgedeki dengeleri değiştirecek bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.
