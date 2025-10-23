ABD Başkanı Trump savaşın pimini çekti: Venezuela'ya yakında kara operasyonu yapacağız
Kartel yuvarlak masa toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, "Karteller bize savaş açtı ama şimdi biz onlara savaş açıyoruz. Uyuşturucu kartelleri, Batı yarım kürenin DEAŞ'ıdır" dedi. İsrail'in Batı Şeria kararına da değinen Trump, "Batı Şeria hakkında endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Endişelenmeyin." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Trump, ABD'nin yakın zamanda Venezuela'ya kara harekatı düzenleyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı, Beyaz Saray'ın uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele çabaları olarak tanımladığı konuyu görüşmek üzere bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Trump, birçok karteli "yabancı terör örgütü" olarak nitelendirdi.
Trump'ın açıklamalarından satır başları...
Uyuşturucu kaçakçılığı çetelerine karşı sert bir savaş yürüteceğiz. Karteller bize savaş açtı ama şimdi biz onlara savaş açıyoruz. Karteller'i bitireceğiz. Uyuşturucu kartelleri, Batı yarım kürenin DEAŞ'ıdır.
İSRAİL BATI ŞERİA'DA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAK.
Batı Şeria hakkında endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak.
VENEZUELA'DA YAKINDA KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ
Venezuela teknelerini vuruyoruz. Yakın zamanda Venezuela'ya karadan müdahale edeceğiz.
