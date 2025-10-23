ABD Başkanı Trump savaşın pimini çekti: Venezuela’ya yakında kara operasyonu yapacağız

Toplantıda konuşan Trump, birçok karteli "yabancı terör örgütü" olarak nitelendirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı çetelerine karşı sert bir savaş yürüteceğiz. Karteller bize savaş açtı ama şimdi biz onlara savaş açıyoruz. Karteller'i bitireceğiz. Uyuşturucu kartelleri, Batı yarım kürenin DEAŞ'ıdır.

İSRAİL BATI ŞERİA'DA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAK.

Batı Şeria hakkında endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak.

VENEZUELA'DA YAKINDA KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ

Venezuela teknelerini vuruyoruz. Yakın zamanda Venezuela'ya karadan müdahale edeceğiz.

