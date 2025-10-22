22 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e yeni yaptırım: Vergiyi yüzde 155'e yükseltt

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e yeni yaptırım: Vergiyi yüzde 155'e yükseltt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 04:48 Güncelleme: 22.10.2025 05:24
ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e yeni yaptırım: Vergiyi yüzde 155’e yükseltt

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile devam eden gümrük vergisi tarifesine yeni bir güncelleme yaparak yaptırımı artırdı. Trump, 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak vergi oranının yüzde 150'den yüzde 155'e çıkarıldığını duyurdu. Trump açıklamalarını devamında ise uygulanan tarifenin Çin açısından sürdürülebilir olmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir Çin ile yaşadıkları ticaret savaşlarında yeni bir karar alarak gerilimi artırdı. Trump, yaptığı açıklamasında Çin'e uygulanacak yüzde 150 oranındaki gümrük vergisi tarifesinin güncellendiğini ve yeni oranın yüzde 155 olduğunu duyurdu.


FOTO: AAFOTO: AA

1 KASIMDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Yüksek vergilerin Çin ekonomisi açısından "sürdürülemez" olduğunu savunan Trump, bu adımı ABD ekonomisini korumak amacıyla attığını belirtti.

Foto: AA Foto: AA

"ÇİN'E UYGULANAN VERGİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYACAK"

Trump, uygulanacak yüzde 155 oranındaki verginin Çin açısından zor olacağını belirterek; "Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin'in yıllar boyunca ABD'ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan Çin’e tarife yaptırımı sonrası açıklamaTrump’tan Çin’e tarife yaptırımı sonrası açıklama TRUMP'TAN ÇİN'E TARİFE YAPTIRIMI SONRASI AÇIKLAMA
Trump’tan Çin’e yeni gümrük vergisi tarifesiTrump’tan Çin’e yeni gümrük vergisi tarifesi TRUMP'TAN ÇİN'E YENİ GÜMRÜK VERGİSİ TARİFESİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e yeni yaptırım: Vergiyi yüzde 155’e yükseltt ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e yeni yaptırım: Vergiyi yüzde 155’e yükseltt ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e yeni yaptırım: Vergiyi yüzde 155’e yükseltt
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör