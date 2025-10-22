ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e yeni yaptırım: Vergiyi yüzde 155’e yükseltt

Foto: AA

"ÇİN'E UYGULANAN VERGİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYACAK"

Trump, uygulanacak yüzde 155 oranındaki verginin Çin açısından zor olacağını belirterek; "Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin'in yıllar boyunca ABD'ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler" değerlendirmesinde bulundu.