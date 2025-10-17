ABD Başkanı Trump’tan Çin’e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 hafta içerisinde Çin lideri Şi ile görüşeceğini açıkladı. (A Haber arşiv)

"ÇİN İLE TİCARET SAVAŞINDAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuşmuştu.