17 Ekim 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump'tan Çin'e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu

ABD Başkanı Trump'tan Çin'e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 15:14 Güncelleme: 17.10.2025 15:49
ABONE OL
ABD Başkanı Trump’tan Çin’e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e açıkladığı son gümrük tarifesi kararının ardından flaş bir açıklama yaptı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2 hafta içerisinde bir görüşme yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı ile iki hafta içinde görüşeceğini belirtti. Trump, "Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil beni bunu yapmaya zorladılar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 hafta içerisinde Çin lideri Şi ile görüşeceğini açıkladı. (A Haber arşiv)ABD Başkanı Donald Trump, 2 hafta içerisinde Çin lideri Şi ile görüşeceğini açıkladı. (A Haber arşiv)

"ÇİN İLE TİCARET SAVAŞINDAYIZ"
Geçtiğimiz günlerde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuşmuştu.

Trump, Çin ile ticaret savaşı içerisinde olduklarını söylemişti. (A Haber arşiv)Trump, Çin ile ticaret savaşı içerisinde olduklarını söylemişti. (A Haber arşiv)

Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde Çin'e uygulanan gümrük tarifesini yüzde 100'e çıkarmıştı. (A Haber arşiv)Trump, geçtiğimiz günlerde Çin'e uygulanan gümrük tarifesini yüzde 100'e çıkarmıştı. (A Haber arşiv)

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlatmıştı. Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürmüştü.

Trump’tan Çin itirafı: Ticaret savaşı içindeyizTrump’tan Çin itirafı: Ticaret savaşı içindeyiz TRUMP'TAN ÇİN İTİRAFI: TİCARET SAVAŞI İÇİNDEYİZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Trump’tan Çin’e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu ABD Başkanı Trump’tan Çin’e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu ABD Başkanı Trump’tan Çin’e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör