ABD Başkanı Trump'tan Çin'e tarife yaptırımı sonrası flaş açıklama! Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e açıkladığı son gümrük tarifesi kararının ardından flaş bir açıklama yaptı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2 hafta içerisinde bir görüşme yapacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı ile iki hafta içinde görüşeceğini belirtti. Trump, "Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil beni bunu yapmaya zorladılar" açıklamasında bulundu.
"ÇİN İLE TİCARET SAVAŞINDAYIZ"
Geçtiğimiz günlerde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuşmuştu.
Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtmişti.
Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlatmıştı. Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sarı fırtınada rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
- 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda, sis ve pus havayı saracak! 17-23 Ekim hava raporu
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? 17 Ekim Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?
- Eylül 2025 itibarıyla, Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü 99 bin 763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir?
- Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?
- İlk Türk kadın avukat kimdir?
- 2009'da Alman Göz Bilimi Derneğinin yayımladığı bir araştırmaya göre, 13 yaşından sonra kadınlar bir yılda en çok 64 kez ağlarken erkekler için bu sayı bir yılda maksimum kaçtır?
- Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan, Thomas Parnell'in "Zift Damlası Deneyi" hangi yılda başlamıştır?
- 1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?
- Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?