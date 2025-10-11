Ticaret savaşları yeniden başladı! Trump’tan Çin’de yüzde 100 gümrük vergisi tarifesi

(Fotoğraf: AA)

Trump, diğer ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ve Washington'la temasa geçtiğini aktararak, Çin'in ekonomik alanda 'sinsi ve düşmanca' bir tutum sergilediğini öne sürdü. ABD'nin ise Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonlarına sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Sadece onları kullanmayı seçmedim, çünkü buna şimdiye kadar gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Çin'in gönderdiği mektupların sayfalarca uzunlukta olduğunu ve ülkelerin erişimini kısıtlamak istediği ürünleri ayrıntılı biçimde sıraladığını belirten Trump, bu adımı 'rutin olmayan ve düşmanca"'olarak nitelendirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığı APEC Zirvesi'nin de bu gelişmeler sonrası belirsiz hale geldiğini ifade ederek, "Başkan Şi ile konuşmadım çünkü buna gerek yoktu. Bu durum, özgür dünyanın tüm liderleri için bir sürpriz oldu" dedi.

Çin'in bu adımı, Orta Doğu'da barışın sağlandığının açıklandığı gün atmasına da dikkati çeken Trump, bunun zamanlamasının tesadüf olmayabileceğini savundu. ABD'nin bu hamleye karşı finansal önlemler alabileceğini dile getiren Trump, "Onların tekeline aldıkları her element için bizim iki elementimiz var" ifadesini kullandı.

Trump, olası adımlar arasında Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin büyük ölçüde artırılmasının da bulunduğunu belirterek, "Belki de her şeyde olduğu gibi bunun da zamanı gelmiştir. Potansiyel olarak acı verici olsa da sonuçta ABD için iyi bir şey olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN ÇİN'E YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Trump, şunları kaydetti:

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."