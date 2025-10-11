Ticaret savaşları yeniden başladı! Trump'tan Çin'de yüzde 100 gümrük vergisi tarifesi
ABD Başkanı Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtti Trump, açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri’ne giren Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük artış yapılacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Trump'sosyal medya hesabından duyurduğu yeni kararda ABD'den Çin'e misilleme olarak 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in son dönemde dünya genelindeki ülkelere nadir toprak elementleri başta olmak üzere çok sayıda ürüne ihracat kısıtlaması getirmeyi planladığına ilişkin mektuplar gönderdiğini bildirdi.
Trump, "Çin'de çok garip şeyler oluyor. Çok düşmanca davranıyorlar ve akıllarına gelebilecek hemen her şeye ihracat kontrolleri uygulamak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Bu hamlenin küresel piyasaları tıkayacağını ve ülkeler için hayatı zorlaştıracağını belirten Trump, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca Çin ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Dolayısıyla ticaret konusundaki bu hamle daha da şaşırtıcı oldu" dedi.
Trump, diğer ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ve Washington'la temasa geçtiğini aktararak, Çin'in ekonomik alanda 'sinsi ve düşmanca' bir tutum sergilediğini öne sürdü. ABD'nin ise Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonlarına sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Sadece onları kullanmayı seçmedim, çünkü buna şimdiye kadar gerek yoktu" ifadelerini kullandı.
Çin'in gönderdiği mektupların sayfalarca uzunlukta olduğunu ve ülkelerin erişimini kısıtlamak istediği ürünleri ayrıntılı biçimde sıraladığını belirten Trump, bu adımı 'rutin olmayan ve düşmanca"'olarak nitelendirdi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığı APEC Zirvesi'nin de bu gelişmeler sonrası belirsiz hale geldiğini ifade ederek, "Başkan Şi ile konuşmadım çünkü buna gerek yoktu. Bu durum, özgür dünyanın tüm liderleri için bir sürpriz oldu" dedi.
Çin'in bu adımı, Orta Doğu'da barışın sağlandığının açıklandığı gün atmasına da dikkati çeken Trump, bunun zamanlamasının tesadüf olmayabileceğini savundu. ABD'nin bu hamleye karşı finansal önlemler alabileceğini dile getiren Trump, "Onların tekeline aldıkları her element için bizim iki elementimiz var" ifadesini kullandı.
Trump, olası adımlar arasında Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin büyük ölçüde artırılmasının da bulunduğunu belirterek, "Belki de her şeyde olduğu gibi bunun da zamanı gelmiştir. Potansiyel olarak acı verici olsa da sonuçta ABD için iyi bir şey olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP'TAN ÇİN'E YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti.
Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.
1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Trump, şunları kaydetti:
"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."
TRUMP, Şİ İLE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini belirtti.
Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çin ile ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi sonrası Çin Devlet Başkanı Şi ile ekim ayı sonunda düzenlenecek APEC Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal edip etmediği sorulan Trump, "İptal etmedim ama olup olmayacağını bilmiyorum, yine de orada olacağım." dedi.
İhracat kontrolleri konusunda yazılım dışında başka alanların gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine ise Trump, uçak ve uçak parçaları gibi çok daha fazlasının olabileceğine işaret etti.
"BU BENİM KIŞKIRTTIĞIM BİR ŞEY DEĞİL"
Trump, Çin'in kendilerini çok şaşırttığını vurgulayarak, "Başkan Şi ile çok iyi ilişkilerim var ve onlar bunu yaptı. Bu benim kışkırttığım bir şey değil. Bu sadece onların yaptığı bir şeye verilen bir tepkiydi ve aslında bizi hedef almamışlardı, tüm dünyayı hedef aldılar." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in "düşmanca" davranmaya başladığını ve ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktarmıştı.
Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşmadığını ve çünkü bunun için hiçbir sebep olmadığını belirten Trump, "Bu sadece benim için değil, tüm özgür dünya liderleri için gerçek bir sürprizdi. İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC'de Başkan Şi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurmuştu.
