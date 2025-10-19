ABD genelinde ‘kral yok’ eylemleri: Milyonlar Trump yönetimine karşı sokakta

ABD genelinde milyonlarca kişi, 'Krallara Hayır' (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu. İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha 'militer ve otokratik' bir yöne götürdüğünü savunan 'Krallara Hayır' protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı. (AA)

Los Angeles'taki bir katılımcı, "Sokakların savaş alanına benzemediğini göstermek istiyoruz; bu bir halk gösterisidir" sözleriyle barışçıl tavrı vurguladı.

ANALİZ: PROTESTOLAR NE ANLAMA GELİYOR?

CNN'in yorumuna göre protestolar, 2024 ABD seçimlerine giden süreçte halkın belirli bir kesiminde yürütme gücünün artışı, göçmenlik uygulamaları ve federal bütçe politikalarına dair büyüyen bir tartışmanın işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Protestolarda şiddet olayları görülmediği belirtilirken, bazı eyaletlerde münferit gerginlikler yaşandığı da kaydedildi.