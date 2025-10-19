ABD genelinde ‘kral yok’ eylemleri: Milyonlar Trump yönetimine karşı sokakta
CNN International’ın aktardığı bilgilere göre, ABD’nin birçok eyaletinde eş zamanlı düzenlenen “No Kings – Kral Yok” sloganlı protestolara yaklaşık 7 milyon kişi katıldı. Gösterilerde protestocular, Başkan Donald Trump’ın yürütme gücünü genişlettiğini savunarak, federal hükümetin iç politikada artan etkisine tepki gösterdi.
ABD genelinde 2.700'den fazla noktada düzenlenen geniş katılımlı protesto gösterilerinde, "Kral yok, halk var" mesajı verildi. Organizasyonun amacı, gösterilere göre Trump yönetiminin federal yetkilerini "aşırı merkeziyetçi şekilde" kullandığı yönündeki endişelere dikkat çekmekti. Katılımcılar, demokrasi, ifade özgürlüğü, göçmen hakları ve kamu hizmetlerinde yapılabileceği belirtilen kesintiler üzerine görüşlerini dile getirdi.
Gösterilerin merkez üssü başkent Washington DC olurken, New York, Los Angeles, Chicago ve Atlanta gibi büyük şehirlerde de on binlerce kişi sokağa çıktı. CNN International verilerine göre yalnızca New York'ta 100 binden fazla kişi gösterilere katıldı.
GÖSTERİLERİN ODAĞINDA 'FEDERAL GÜÇ KULLANIMI' TARTIŞMASI
Protestolara katılan birçok kişi, Trump yönetiminin ulusal muhafızları Demokrat valilerle anlaşmazlık yaşayan şehirlerde görevlendirme girişimlerini ve federal kurumların göç operasyonlarına yaklaşımını "yürütmenin genişlemesi" olarak değerlendirdi.
Atlanta'da konuşan katılımcılar, "Kararların merkezden tek taraflı şekilde alınmasının yerel demokrasiyi zayıflattığını" savundu.
Gösterilerde dile getirilen sloganlar arasında, "Bu demokrasi böyle görünür" ve "Korkuya yer yok, göçmenler burada" ifadeleri öne çıktı.
GÖÇMENLİK POLİTİKALARINA TEPKİ
Los Angeles, Portland ve Chicago gibi şehirlerde düzenlenen protestolarda özellikle göçmen karşıtı operasyonlar gündemdeydi. Göstericiler, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'ne (ICE) karşı pankartlar taşıdı ve deportasyon uygulamalarının durdurulması çağrısında bulundu.
Los Angeles'ta bir gösterici CNN'e yaptığı açıklamada, "Mesajımız ICE'ın uygulamalarını sonlandırması" ifadelerini kullandı. Chicago'da düzenlenen protestoda Meksika bayrakları taşındı ve "ICE dışarı" sloganları atıldı.
EKONOMİK BASKILAR VE KAMU HİZMETLERİNE YÖNELİK ENDİŞELER
Protestolara katılan bazı federal çalışanlar ve aileler, hükümetin kapalı olması ve Medicaid gibi programlarda yapılması gündeme gelen değişikliklerin kendilerini doğrudan etkilediğini belirtti. Washington DC'de gösteriye katılan bir kamu çalışanı, "20 yıldır kamu hizmetindeyim, son aylarda yaşanan süreçler kaygı verici" dedi.
CNN'e konuşan bir anne ise gıda yardımı ve sağlık hizmetlerindeki olası kesintiler nedeniyle endişe duyduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın geleceğinin tehdit altında olduğunu düşünüyorum" dedi.
'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' VURGUSU
Washington DC'deki protestoda konuşan eski televizyon sunucusu Bill Nye, "İfade özgürlüğüne yönelik korku arttı" diyerek, bazı medya kişiliklerinin yargı süreçleriyle karşı karşıya kaldığını iddia etti. Protestocular, sarı renkli kıyafetler ve kostümlerle barışçıl bir mesaj vermeye çalıştı.
Los Angeles'taki bir katılımcı, "Sokakların savaş alanına benzemediğini göstermek istiyoruz; bu bir halk gösterisidir" sözleriyle barışçıl tavrı vurguladı.
ANALİZ: PROTESTOLAR NE ANLAMA GELİYOR?
CNN'in yorumuna göre protestolar, 2024 ABD seçimlerine giden süreçte halkın belirli bir kesiminde yürütme gücünün artışı, göçmenlik uygulamaları ve federal bütçe politikalarına dair büyüyen bir tartışmanın işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Protestolarda şiddet olayları görülmediği belirtilirken, bazı eyaletlerde münferit gerginlikler yaşandığı da kaydedildi.
