Trump-Putin telefonda görüştü! ABD-Rusya masası Macaristan'da kurulacak | ABD Başkanı: 2 hafta içinde görüşeceğiz
Rusya ve ABD arasında gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an Putin ile görüşüyorum. Görüşmenin içeriğini konuşmamız bitince paylaşacağım" dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama görüşmenin sona erdiği ve "İyi ve verimli" geçtiği ifade edildi. ABD Başkanı,Putin ile Macaristan’da yapması beklenen görüşme hakkında, "Putin ile muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğim" dedi.
Rusya ve ABD arasında gerilim sürerken Amerikan Axios haber sitesi tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefon görüşmesi yapacağı iddia edilmişti. Bundan kısa bir süre sonra Trump yaptığı açıklamada "Şu an Putin ile görüşüyorum. Görüşmenin içeriğini konuşmamız bitince paylaşacağım" dedi.
GÖRÜŞME İYİ VE VERİMLİ GEÇTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla iki ülke heyetlerinin gelecek hafta bir danışma toplantısı yapacağını ve kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Orta Doğu barışı konusunda Putin'in kendisini tebrik ettiğini belirtti.
BUDAPEŞTE'DE BİR ARAYA GELECEKLER
Gelecek hafta ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği bir ABD heyetinin, Rus heyetiyle belirlenecek bir yerde bir araya geleceğini ifade eden Trump, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.
Orta Doğu barışının Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere yapılan müzakerelere yardımcı olacağını kaydeden Trump, "(Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ve ben, yarın Oval Ofis'te bir araya gelerek, Devlet Başkanı Putin ile yaptığım görüşmeyi ve daha birçok konuyu ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
BEYAZ SARAY: TRUMP, ZELESKIY VE PUTIN'İN AYNI MASAYA OTURACAĞINA İNANIYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin aynı masaya oturabileceğine halen inandığını belirtti.
ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. Trump'ın Putin'le bugün yaptığı telefon görüşmesinin oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Leavitt, Trump'ın diplomasiyi en yoğun şekilde kullanarak bu savaşı sona erdirmeye çalıştığını savundu. Leavitt, "Başkan, Putin ile Zelenskiy'nin aynı masaya oturabileceğine halen inanıyor mu?" şeklindeki soruya, "Başkan bunun mümkün olduğunu düşünüyor ve elbette bunun gerçekleşmesini çok istiyor." diye yanıt verdi.
ABD'li ve Rus heyetlerinin gelecek hafta bir araya geleceğini ifade eden Leavitt, Trump ile Putin'in de kısa süre sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceklerini kaydetti. Leavitt, "Bence Başkan her zaman diplomasiye şans vermeyi istiyor ve bu savaşın müzakere masasında sona ermesi gerektiğini her zaman söylemiştir." diye konuştu.
"PUTIN İLE 2 HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİM"
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da yapması beklenen görüşme hakkında, "Putin ile muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğim" dedi.
KREMLİN:TRUMP TEKLİF ETTİ PUTIN DESTEKLEDİ
Kremlin tarafından yapılan açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri sağlanmasının ilişkilere zarar vereceğini vurguladı. Kremlin, telefon görüşmesinin Rusya'nın inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve 2,5 saat sürdüğünü bildirdi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov şu ifadelere yer verdi:
"Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu, siyasi çözüme bağlılığını yineledi. Putin, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini ancak Rusya-ABD ilişkilerine zarar vereceğini vurguladı. İki ülkenin temsilcileri zirve için hazırlıklara başlayacak. Zirve Budapeşte'de organize edilebilir. Trump bunu teklif etti, Putin de destekledi. Zirve tarihi ilerleyen zamanda belirlenecek. Trump, Putin'e, Zelenskiy'le yapacağı görüşmede, Putin'in görüşlerini dikkate alacağını söyledi"
