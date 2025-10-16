ABD’den Japonya’ya Rus ithalatını durdurma baskısı!

Bessent, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakan Kato ile ABD–Japonya ekonomik ilişkisine dair önemli konuları ve Yönetimin Japonya'nın Rus enerjisi ithalatını durdurma yönündeki beklentisini ele aldık," ifadelerini kullandı.

Bessent'in açıklamaları, iki bakanın kapalı kapılar ardında yaptığı ve Japonya'nın stratejik yatırımlarını ABD'ye yönlendirme planlarının ele alındığı görüşmenin ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, taraflar ayrıca küresel güvenlik ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya yönelik G7 taahhütlerinin önemi gibi ABD–Japonya ekonomik ilişkilerine dair konularda görüş alışverişinde bulundu.