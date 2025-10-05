Suriye’de resmi tatil ve dini bayram günleri belli oldu!

05 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.10.2025 23:11 Güncelleme: 05.10.2025 23:11
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü'nün de yer aldığı resmi tatil ve dini bayram günlerini kapsayan listeyi açıkladı. Kararnamede, Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belir

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü'nün de yer aldığı resmi tatil ve dini bayram günlerini kapsayan listeyi açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu tatil günlerinde çalışanlar resmi izinli sayılacak.

Kararnamede, Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belirtildi. Ayrıca Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Kurtuluş Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için birer gün resmi tatil ilan edildi.

Öte yandan, 6 Mayıs'ta kutlanan Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı.

Tarihleri her yıl değişkenlik gösteren dini bayramların kesin günleri ise ayrıca yayımlanacak resmi bildirgeyle duyurulacak.

