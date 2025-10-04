04 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump Katar'a koruma taahhütünü yineledi

ABD Başkanı Trump Katar'a koruma taahhütünü yineledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 01:48
ABONE OL
ABD Başkanı Trump Katar’a koruma taahhütünü yineledi

ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Al Sani ile bir telefonda görüşerek, ABD'nin yeni başkanlık kararnamesi kapsamında Katar'ı koruma taahhütünü yineledi.

ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Al Sani ile bir telefonda görüşerek, ABD'nin yeni başkanlık kararnamesi kapsamında Katar'ı koruma taahhütünü yineledi.

Ayrıntılar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Trump Katar’a koruma taahhütünü yineledi ABD Başkanı Trump Katar’a koruma taahhütünü yineledi ABD Başkanı Trump Katar’a koruma taahhütünü yineledi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör