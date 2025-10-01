Sumud Gazze yolunda! İsrail saldırı hazırlığında | Filoda son durum ne? A Haber Kudüs'ten takip'te
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi. Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi. İsrail'in filoya müdahale edip etmeyeceği konuşulurken gözler gözler filonun olduğu bölgede. Tedirgin bekleyiş sürerken A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Kudüs'ten detayları aktardı.
31 Ağustos'ta işgalcilerin ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşıyor. Yüksek riskli bölgeye giren filonun ulaşmasına ise son 2 saat kala tedirgin bir bekleyiş hakim.
Sumud filosundan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emin Aydın, "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var. Uyurken bile can yeleklerimiz çıkarmıyoruz.Biz Gazze'ye ulaşmak istiyoruz. Tek üzüntümüz oraya ulaşmamak olur. Eğer bir baskın olmazsa yakın zamanda Gazze kıyılarını göreceğiz." dedi.
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabirinin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin çok yakınına kadar yanaştı. İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı. İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor. "Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.
A HABER KUDÜS'TEN AKTARIYOR
Bölgedeki tedirginlik sürerken A Haber ekipleri Kudüs'te İsrail'in hareketliliğine dair notları anbean aktarıyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve A Haber Kameramanı Niyazi Kurt bölgeden son gelişmeleri aktardı.
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun: İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yine baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bir taraftan da katliam devam ediyor. Sumut filosundan başlayalım. Önceki günlerde çıkmıştı. Eee Tunus'tan, İspanya'dan dünyanın farklı farklı ülkelerinden, az önce sen de söyledin, yaklaşık 500 kişilik bir aktivist grup 46 gemiyle birlikte o Gazze ablukasını kırmak maksadıyla yola çıkmışlardı. Belli bir noktada buluştular ve istikametleri Gazze'ydi. Ancak Katil İsrail ordusu yine tabii ki boş durmadı. Zaten bundan önceki günlerde eee beklerken bile, yani denizde beklerken bile dronlu saldırılar gerçekleşmişti. Ama şimdi artık resmi sürece girilmiş durumda. 100 mil civarında bir mesafe kaldı Gazze'ye. Ancak gelen bilgiler şu yönde, Katil İsrail ordusuna ait botlarla aktivistlerin de etrafı çevrildi ki zaman zaman da deyim tam da yerinde psikolojik işkence uygulanıyor. İnternet bağlantıları kesiliyor.
MÜDAHALE OLURSA GEMİLER AŞDOD LİMANI'NA ÇEKİLECEK
E tabii bundan sonraki süreçte o gemiler Gazze Limanı'na ulaşacak mı? Az önce sen de söyledin Banu. Tamamen insani yardım faaliyeti yürüten, insani yardım götüren bir filodan bahsediyoruz. İçerisinde hiçbir silahlı unsur yok. Ama İsrail ordu birlikleri, İsrail güvenlik güçleri silahla müdahale eder mi veya farklı bir şekilde müdahale eder mi, onu zaman gösterecek ve artık kritik sürece girilmiş durumda. Eee şayet İsrail botları veya İsrail savaş gemileri bu gemilere müdahale ederse Aşdod Limanı'na çekilmeleri de muhtemel bu gemilerin. Dediğimiz gibi bu direniş nereye kadar devam edecek veya kaç mil kalıncaya kadar devam edecek, onu da zaman gösterecek. Tüm bunların ışığında İsrail bir taraftan da Gazze'de katliamı sürdürüyor. Bugün yine 24, son 24 saatte 50'nin üzerinde Gazzeli, Filistinli yine İsrail tarafından katledildi. 66.000'i aşmış durumda Gazze'de katledilenlerin sayısı ne yazık ki. On binlerce, yüz binlerce yaralıdan bahsediyoruz. Yine on binlerce yıkılan binadan bahsediyoruz Gazze özelinde. Ve bir taraftan da yine Gazze'de insanlar ne yazık ki açlıkla mücadele ediyor. Açlıktan ölenlerin de olduğunu zaten bundan önceki yayınlarımızda, bundan önceki günlerde de ekranlara taşımıştık.
KATLİAMIN YIL DÖNÜMÜ YAKLAŞIYOR
Hem silahlarla, mühimmatlarla katlediliyor Gazze'deki insanlar, hem de açlıkla tırnak içerisinde terbiye ediliyor. O katliamın da yıl dönümü yaklaşıyor. 2 yıl olacak 7 Ekim'de. Biz kameraman arkadaşım Niyazi Çok'la birlikte 2 yıl önce de buradaydık. Rakamlar ne yazık ki ortada. Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, İsrail katliamı yaşanıyor. Ve önceki günlerde yapılan o ateşkes görüşmeleri. Barış diyemiyoruz çünkü barış malum uzaklarda bir hayal. Ortadoğu coğrafyasında. Hele hele Katil İsrail'in olduğu Ortadoğu coğrafyasında barış uzaklarda bir hayal. Trump ve İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu görüşmüştü. Amerikan Başkanı Trump Hamas'a bir 3-4 gün süre tanıdı. Tabii o anlaşmaya Hamas yanaşmıyor. Çünkü Hamas'ın mağlubiyeti anlama geliyor. Ama geldiğimiz süreçte de 2 yıllık süreçte de eee İsrail'e karşı, bütün dünyayı arkasına alan, son model teknolojik silahlarla orada katliam yapan İsrail'e karşı direniş gösteren bir Hamas'tan bahsediyoruz son 2 yılda.
Elbette diyorlar, elbette yazılıp çiziliyor. Zaten 2 yıldır eli kanlı Başbakan Netanyahu gündemde ve aynı zamanda da hedefte. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde kendileri çaldı kendileri oynadı deyim tam da yerinde. Zaten Trump malum sürekli olarak açıklamalar yapıyor ya diyor ki işte "Oradaki savaşı bitirdim, buradaki savaşı bitirdim. Bunu da ben bitireceğim." diye. Nobel, işte "Barış ödülüne de beni aday gösterin, hak ediyorum." vesaire gibisinden. E dolayısıyla orada konuşulanların aslında sahaya yansıması çok da farklı. Saha onu söylemiyor. Saha köşeye sıkışmış bir Netanyahu'yu gösteriyor. Bir taraftan rehine yakınları işte her cumartesi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde eylem yapan rehine yakınları var. E bir taraftan sen de söyledin, aşırı sağcı kesimlerin topyekün işgal edilmesiyle alakalı açıklamaları var. Dolayısıyla İsrail kamuoyunda da 2 yıldan bu yana tartışılan konu bu. Ama şu konuda birleşiyor İsrailliler, katliam konusunda birleşiyorlar. Gazze'deki o katliam konusunda ortak bir karar alınıyor tabii ki.
Ama rehine yakınları onu demiyor. Çünkü 2 yıldır ortada bir başarısızlık var. Her ne kadar az önce söylediğim gibi yani dünyanın en en fazla teknolojik cihazlarını kullanan bir İsrail'den bahsediyoruz. Amerika gibi bir ülke arkasında. Hatta hatırlayalım 2 yıl önce birçok Avrupa ülkesi adeta sıraya girmişti katliamı tebrik için. Her hafta burada Netanyahu bir başbakanı, bir cumhurbaşkanını ağırlıyordu. Ama şimdi geldiğimiz süreçte artık iş biraz daha böyle Filistin lehine dönmüş durumda. İşte geçtiğimiz haftalarda Filistin'i tanıyan ülke sayısı arttı. Tabii Netanyahu'yu kızdırdı bu. Amerikan Başkanı Trump'ı da kızdırdı. Dolayısıyla sahaya yansıması, araziye yansıması, Gazze özeline yansıması bunun oldukça da farklı. Tabii sadece biz Gazze'de katliam devam ediyor ama Batı Şeria'da da aynı şekilde. İşte biz şu anda Doğu Kudüs'teyiz, Filistin'in başkenti Kudüs'teyiz.Aynı zamanda Ramallah var, El Halil var, Cenin var. Oralarda da zaten bugüne kadar işgal politikaları devam ediyordu. Daha da hani deyim tam da yerinde, azıtmaya başladılar artık. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek.
Önümüzdeki, önümüzdeki saatlerde yakalanacağız Banu. Çünkü çok uzun, zorlu bir yolculuğun ardından Filistin'in başkenti Kudüs'e ulaştık. Bir de bugün Yahudilerin dini bayramı. Hava karardık, kararmaya başladığından itibaren 24 saat boyunca tıpkı o Şabat günü gibi hiç kimse dışarıda olmayacak. Dolayısıyla biz de bir an önce Aşdod'a ulaşmayı planlıyoruz Niyazi'yle birlikte. O sahil kesimine, limana gittiğimiz zaman belki de çıplak gözle görebileceğiz Sumut Filosu'nu.
