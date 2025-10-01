Sumud Gazze yolunda! İsrail saldırı hazırlığında | Filoda son durum ne? A Haber Kudüs’ten takip’te

Ama rehine yakınları onu demiyor. Çünkü 2 yıldır ortada bir başarısızlık var. Her ne kadar az önce söylediğim gibi yani dünyanın en en fazla teknolojik cihazlarını kullanan bir İsrail'den bahsediyoruz. Amerika gibi bir ülke arkasında. Hatta hatırlayalım 2 yıl önce birçok Avrupa ülkesi adeta sıraya girmişti katliamı tebrik için. Her hafta burada Netanyahu bir başbakanı, bir cumhurbaşkanını ağırlıyordu. Ama şimdi geldiğimiz süreçte artık iş biraz daha böyle Filistin lehine dönmüş durumda. İşte geçtiğimiz haftalarda Filistin'i tanıyan ülke sayısı arttı. Tabii Netanyahu'yu kızdırdı bu. Amerikan Başkanı Trump'ı da kızdırdı. Dolayısıyla sahaya yansıması, araziye yansıması, Gazze özeline yansıması bunun oldukça da farklı. Tabii sadece biz Gazze'de katliam devam ediyor ama Batı Şeria'da da aynı şekilde. İşte biz şu anda Doğu Kudüs'teyiz, Filistin'in başkenti Kudüs'teyiz.Aynı zamanda Ramallah var, El Halil var, Cenin var. Oralarda da zaten bugüne kadar işgal politikaları devam ediyordu. Daha da hani deyim tam da yerinde, azıtmaya başladılar artık. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek.

Önümüzdeki, önümüzdeki saatlerde yakalanacağız Banu. Çünkü çok uzun, zorlu bir yolculuğun ardından Filistin'in başkenti Kudüs'e ulaştık. Bir de bugün Yahudilerin dini bayramı. Hava karardık, kararmaya başladığından itibaren 24 saat boyunca tıpkı o Şabat günü gibi hiç kimse dışarıda olmayacak. Dolayısıyla biz de bir an önce Aşdod'a ulaşmayı planlıyoruz Niyazi'yle birlikte. O sahil kesimine, limana gittiğimiz zaman belki de çıplak gözle görebileceğiz Sumut Filosu'nu.