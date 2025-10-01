İsrail Sumud’u kuşattı! Aşdod’da sirenler çalıyor: 3-4 patlama duyduk

İşgalci İsrail'in Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'nu kuşatması ile tedirgin bekleyiş sürerken A Haber ekipleri İsrail Aşdod'da gelişmeleri aktarıyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod Limanı'nd İsrail'in Hava Savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirterek "Biz 6-7 patlama hissettik. Üzerimizde patladı. O atılan yani yapılan saldırı Yemen'den olabilir. 3 veya 4 civarında patlama sesi duyduk" dedi. İşte detaylar...