01 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İsrail Sumud'u kuşattı! Aşdod'da sirenler çalıyor: 3-4 patlama duyduk
İşgalci İsrail'in Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'nu kuşatması ile tedirgin bekleyiş sürerken A Haber ekipleri İsrail Aşdod'da gelişmeleri aktarıyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod Limanı'nd İsrail'in Hava Savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirterek "Biz 6-7 patlama hissettik. Üzerimizde patladı. O atılan yani yapılan saldırı Yemen'den olabilir. 3 veya 4 civarında patlama sesi duyduk" dedi. İşte detaylar...