Sumud’a baskına alkollü kutlama! İsrailliler kafayı yemiş

Giriş: 02.10.2025 13:45
Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Sumud filosuna uluslararası sularda baskın düzenleyen İsrail ordusu, 201 aktivisti gözaltına aldı. Gözaltına alınanların getirildiği Aşdod Limanı'na İsrail savaş gemileri yanaşırken aktivistlerin hafta sonu sınır dışı edileceği bildirildi. Gelişmeleri bölgeden aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yayına müdahale olduğunu söylerken yüksek sesle müzik dinlendiğini ve alkol alarak kutlama yaptıklarını belirtti.
