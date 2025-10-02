02 Ekim 2025, Perşembe

Akdeniz'de İsrail terörü: Sumud filosuna baskın! A Haber Aşdod Limanı'nda
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 09:27
Farklı ülkelerden yola çıkan ve aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu yaklaşık 500 aktivistin olduğu Sumud filosu, Gazze'ye ulaşmaya çalışırken uluslararası sularda İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail güçlerinin tazyikli su ve silahlarla durdurduğu filodaki gemilerin yarısına el koyduğu ve aktivistleri gözaltına aldığı bildirilirken operasyonun gün boyu sürmesi bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod Limanı’ndan aktardı.
