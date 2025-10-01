ABD'de iç savaş sesleri! Trump'ın rütbelilerle toplantısının nedeni ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth, yüzlerce amiral ve generali Virginia’nın Quantico kentindeki Deniz Piyadeleri Müzesi’nde topladı. Trump’ın konuşmasında “iç savaş” ve “iç düşmanları ezme” ifadelerini kullanması, ülkede büyük yankı uyandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün (30 Eylül Salı) yüzlerce amiral ve generalle Virginia'nın Quantico kentindeki Deniz Piyadeleri Müzesi'nde bir araya geldi.
İÇ SAVAŞ SESLERİ
Trump, salı günü ülkenin generalleri ve amiralleriyle yaptığı konuşmada, iç kolluk kuvvetleri için ordunun konuşlandırılması, "iç savaş" ve "iç düşmanları ezme kararlılığı" ile ilgili bir konuşma yaparken söyledikleri ABD'de rahatsızlık uyandırdı.
SAVAŞ BAKANLIĞI HAMLESİ
Trump'ın açıklamaları, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yeni ismiyle Savaş Bakanlığı'nın muharip gücünü daha ölümcül hale getirme önceliğini vurgulamasının ardından geldi.
ABD basınında geniş yankı uyandıran konuşma büyük tepki çekti. The Washington Post, "Amerika'nın şehirleri askerleri gelecekteki çatışmalara hazırlamak için eğitim alanı olmamaları. Askerlerin görev yapma sebebi bu değil. Vatanı savunmak, onu korumaktan farklıdır." ifadelerini kullandı.
İÇ KARIŞIKLIĞA MÜDAHALE
Trump, ordunun kolluk kuvvetleri için tartışmalı kullanımına değinerek askeri liderlere ağustos ayında imzaladığı bir yürütme emrinin ordunun "sivil karışıklıkları bastırmasına" ve "içerideki düşmanla" başa çıkmasına yardımcı olacağını söyledi ve şöyle konuştu:
Geçen ay, iç karışıklıkları bastırmaya yardımcı olabilecek hızlı müdahale gücüne eğitim sağlamak için bir kararname imzaladım. Bu, bu odadaki insanlar için büyük bir olay olacak, çünkü bu içeriden bir düşman ve kontrolden çıkmadan önce onunla başa çıkmalıyız. Kontrolden çıkmayacak.
WASHINGTON'A ORDU
Ağustos ayında Trump, savunma bakanına her eyaletin Ulusal Muhafızlarının "sivil karışıklıkları bastırmak" için kaynak, eğitim, örgütlenme ve yardıma hazır olmasını sağlama talimatı veren bir yürütme emri imzaladı. Ayrıca savunma bakanına her eyaletin Ulusal Muhafızlarından bu amaçla görevlendirilecek bir sayı belirlemesi talimatı verildi.
Başkan, Washington DC'ye ordu gönderdi ve suçu azaltmak için Portland'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmayı planlıyor ancak ne bölge ne de Portland kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için asker talebinde bulunmadı. Askeri liderlere, şehirlerin askerler için "eğitim alanı" olarak işlev görebileceğini söyledi.
ABD basını ise şehirlere asker göndermenin ordunun temel görevlerinden uzaklaşmasına neden olduğunu yazıyor. Ancak Trump, şehirlere askeri konuşlandırmayı artırmak için çatışmayı körüklemeye kararlı görünüyor.
