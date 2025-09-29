Nijerya’da silahlı çetelerden saldırı: 12 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın batısında bulunan Kwara eyaletinde ormandan gelen silahlı çete üyeleri çevreye ateş açarak saldırı gerçekleştirdi. Olayda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge liderinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtildi.

Nijerya'da silahlı çete üyeleri çevreye ateş açması sonucu saldırı meydana geldi.

Kwara Eyaleti Sözcüsü Adetoun Ejire-Adeyemi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ogba-Ayo bölgesindeki ormandan gelen silahlı çete üyelerinin çevreye ateş açtığını belirtti.

Ejire-Adeyemi, saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge liderinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin soruşturma başladığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.