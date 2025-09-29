Fransa’dan o noktaya askeri birlik! Dron karşıtı operasyonlara önlem olacak

Danimarka’nın Dragoer kasabasında, Amager’daki Pionegaarden askeri alanında ve Oresund kıyısında (Danimarka ile İsveç arasındaki deniz) bir mobil radar kurulumu yer aldı. Radar yerleştirmesi, 22 Eylül akşamı Kopenhag Havalimanı yakınında dronların görülmesinin ardından geldi. Bu olay, 23 Eylül gecesi Kopenhag üzerinde hava sahasının dört saat süreyle kapatılmasına yol açmıştı. (AA)

"CİDDİ BİR TEHDİDE KARŞI AVRUPA DAYANIŞMASI"

Konuşlandırmanın amacı, Danimarka hava sahasında son dönemde artan tanımlanamayan dron uçuşlarına karşı Danimarka ordusunu güçlendirmek olarak belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu birlik, o dönemde konuşlandırılan Danimarka ve Avrupa kaynaklarını tamamlayıcı niteliktedir ve ciddi bir tehdide karşı Avrupa dayanışmasını göstermektedir" denildi.

SİVİL DRON UÇUŞLARINA YASAK

Danimarka, 1-2 Ekim'de yapılacak gayri resmi AB liderler toplantısı sırasında sivil dron uçuşlarını da bir hafta süreyle yasakladı.

Danimarka makamları geçen hafta, dron hareketlerine dair raporlar üzerine birçok havaalanının hava sahasını kapattı; bu durum uçuşların yönlendirilmesine yol açtı ve Başbakan Mette Frederiksen'in "Danimarka topraklarında devam eden hibrit bir savaş" olarak nitelendirdiği güvenlik endişelerini artırdı.