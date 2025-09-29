Fransa'dan o noktaya askeri birlik! Dron karşıtı operasyonlara önlem olacak
Fransa, dron karşıtı çabalar kapsamında geçici bir ortak askeri birliği Danimarka’ya konuşlandırdığını açıkladı.
Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geçici bir ortak askeri birliği Danimarka'ya konuşlandırıldı. Zaten aktif durumda olan bu birlik, 35 personelden, bir FENNEC helikopterinden ve etkin dron karşıtı yeteneklerden oluşuyor. Birlik, Danimarka makamlarıyla tam iş birliği içinde faaliyet gösteriyor ve müttefikimizin egemenlik haklarına saygı gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklama, Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde yapıldı.
"CİDDİ BİR TEHDİDE KARŞI AVRUPA DAYANIŞMASI"
Konuşlandırmanın amacı, Danimarka hava sahasında son dönemde artan tanımlanamayan dron uçuşlarına karşı Danimarka ordusunu güçlendirmek olarak belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Bu birlik, o dönemde konuşlandırılan Danimarka ve Avrupa kaynaklarını tamamlayıcı niteliktedir ve ciddi bir tehdide karşı Avrupa dayanışmasını göstermektedir" denildi.
SİVİL DRON UÇUŞLARINA YASAK
Danimarka, 1-2 Ekim'de yapılacak gayri resmi AB liderler toplantısı sırasında sivil dron uçuşlarını da bir hafta süreyle yasakladı.
Danimarka makamları geçen hafta, dron hareketlerine dair raporlar üzerine birçok havaalanının hava sahasını kapattı; bu durum uçuşların yönlendirilmesine yol açtı ve Başbakan Mette Frederiksen'in "Danimarka topraklarında devam eden hibrit bir savaş" olarak nitelendirdiği güvenlik endişelerini artırdı.
Cumartesi günü Danimarka Silahlı Kuvvetleri de, birkaç bölgede yeni dronların gözetim uçuşu yaptığını bildirdi.
RUSYA'YA BİR MESAJ MI?
Son dönemde Polonya hava sahasında artan Rus insansız hava araçları ve füze hareketliliği, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. 28 Eylül'de bildirilen ihlaller üzerine Polonya, hava sahasını geçici olarak kapattı ve NATO F-35 uçakları devriye uçuşlarına başladı. Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, izinsiz giriş yapan uçak ve dronelara karşılık verileceğini ve enkazın NATO topraklarına düşmesi durumunda uyarı yapılmayacağını açıkladı.
Aynı şekilde Danimarka'da görülen dronların bir Rus sabotajı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 YARGITAY PERSONEL SONUÇ EKRANI: Yargıtay personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- 29 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Kesinti hangi ilçelerde olacak, saat kaçta gelecek?
- YENİ HAFTADA REKOR SEVİYE! 29 Eylül 2025 Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
- 29 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler ve programlar var, saat kaçta başlayacak?
- 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Kadro belli mi?
- HAVA DURUMU | MGM'den yağış alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir çok kuvvetli geliyor | 29 Eylül - 3 Ekim 2025
- Ev hanımları için şaşırtan araştırma: 5 dakikalık ev işi ömrü 6 yıl uzatıyor mu? Bilim açıkladı
- 28 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- 2 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: A101 Aldın Aldın katalog fırsatlarında neler var? Karavan, tiny house, bulaşık makinesi…
- Deprem bildirimi telefonlarda nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
- Kütahya deprem haritası 2025: Kütahya’da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Riskli olan ilçeler