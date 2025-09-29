Fransa’dan o noktaya askeri birlik! Dron karşıtı operasyonlara önlem olacak

29 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.09.2025 13:58
Fransa, dron karşıtı çabalar kapsamında geçici bir ortak askeri birliği Danimarka’ya konuşlandırdığını açıkladı.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geçici bir ortak askeri birliği Danimarka'ya konuşlandırıldı. Zaten aktif durumda olan bu birlik, 35 personelden, bir FENNEC helikopterinden ve etkin dron karşıtı yeteneklerden oluşuyor. Birlik, Danimarka makamlarıyla tam iş birliği içinde faaliyet gösteriyor ve müttefikimizin egemenlik haklarına saygı gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde yapıldı.

Danimarka’nın Dragoer kasabasında, Amager’daki Pionegaarden askeri alanında ve Oresund kıyısında (Danimarka ile İsveç arasındaki deniz) bir mobil radar kurulumu yer aldı. Radar yerleştirmesi, 22 Eylül akşamı Kopenhag Havalimanı yakınında dronların görülmesinin ardından geldi. Bu olay, 23 Eylül gecesi Kopenhag üzerinde hava sahasının dört saat süreyle kapatılmasına yol açmıştı. (AA)Danimarka’nın Dragoer kasabasında, Amager’daki Pionegaarden askeri alanında ve Oresund kıyısında (Danimarka ile İsveç arasındaki deniz) bir mobil radar kurulumu yer aldı. Radar yerleştirmesi, 22 Eylül akşamı Kopenhag Havalimanı yakınında dronların görülmesinin ardından geldi. Bu olay, 23 Eylül gecesi Kopenhag üzerinde hava sahasının dört saat süreyle kapatılmasına yol açmıştı. (AA)

"CİDDİ BİR TEHDİDE KARŞI AVRUPA DAYANIŞMASI"

Konuşlandırmanın amacı, Danimarka hava sahasında son dönemde artan tanımlanamayan dron uçuşlarına karşı Danimarka ordusunu güçlendirmek olarak belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu birlik, o dönemde konuşlandırılan Danimarka ve Avrupa kaynaklarını tamamlayıcı niteliktedir ve ciddi bir tehdide karşı Avrupa dayanışmasını göstermektedir" denildi.

SİVİL DRON UÇUŞLARINA YASAK

Danimarka, 1-2 Ekim'de yapılacak gayri resmi AB liderler toplantısı sırasında sivil dron uçuşlarını da bir hafta süreyle yasakladı.

Danimarka makamları geçen hafta, dron hareketlerine dair raporlar üzerine birçok havaalanının hava sahasını kapattı; bu durum uçuşların yönlendirilmesine yol açtı ve Başbakan Mette Frederiksen'in "Danimarka topraklarında devam eden hibrit bir savaş" olarak nitelendirdiği güvenlik endişelerini artırdı.

Danimarka güvenlik güçleri şehirlerde devriye geziyor (EPA)Danimarka güvenlik güçleri şehirlerde devriye geziyor (EPA)

Cumartesi günü Danimarka Silahlı Kuvvetleri de, birkaç bölgede yeni dronların gözetim uçuşu yaptığını bildirdi.

Artan dronlara karşı Fransa, askeri birliklerini bölgeye konuşlandırdığını duyurdu. (EPA)Artan dronlara karşı Fransa, askeri birliklerini bölgeye konuşlandırdığını duyurdu. (EPA)

RUSYA'YA BİR MESAJ MI?

Son dönemde Polonya hava sahasında artan Rus insansız hava araçları ve füze hareketliliği, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. 28 Eylül'de bildirilen ihlaller üzerine Polonya, hava sahasını geçici olarak kapattı ve NATO F-35 uçakları devriye uçuşlarına başladı. Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, izinsiz giriş yapan uçak ve dronelara karşılık verileceğini ve enkazın NATO topraklarına düşmesi durumunda uyarı yapılmayacağını açıkladı.

Aynı şekilde Danimarka'da görülen dronların bir Rus sabotajı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

